Мобилизованным будут доплачивать до 300 тыс. руб. за уничтожение техники ВСУ

Минобороны обнародовало памятку, в которой прописано, какую сумму сможет получить каждый мобилизованный на СВО за сбитый самолет или уничтоженный БТР.

Мобилизованным россиянам пообещали выплаты за захват и уничтожение украинской военной техники. За уничтоженный самолет ВСУ планируется выплачивать 300 тыс. руб., за танк 100 тыс. руб., БТР, боевую машину РЗСО, беспилотник оценены в 50 тыс. руб., заявили в Минобороны.

О планах по выплатам сообщил сегодня телеканал «Звезда», он же опубликовал памятку с перечислением того, за что и сколько могут получить мобилизованные:

Самолет — 300 тыс. руб.

Вертолет — 200 тыс. руб.

Танк — 100 тыс. руб.

Беспилотник — 50 тыс. руб.

БТР, самоходная артиллерийская установка, системы С-300, «Бук», «Тор» или боевая машина РЗСО — по 50 тыс. руб.

Также выплаты могут получить «отдельные, наиболее отличившиеся военные» за уничтожение личного состава украинской армии или решения других задач, поощрение по этой статье может достигать 100 тыс. руб.

Напомним, частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября. За это время было мобилизовано более 300 тыс. человек. В середине октября Владимир Путин поручил установить призванным в рамках мобилизации ежемесячное довольствие и отдельные выплаты, «исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тыс. руб. за календарный месяц».

Позже в Минобороны пояснили, что денежное довольствие складывается из ежемесячной соцвыплаты (158 тыс. руб.) и окладов по воинской должности, званию и выслуги лет (минимум 37 тыс. руб.). Таким образом, мотострелок, например, будет получать минимально 195 тыс. руб., командир взвода — 225 тыс. руб., а командир батальона — 243 тыс. руб.

Специальная военная операция в Украине идет уже почти девять месяцев, с 24 февраля 2022 г.

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