Свердловские власти продлят льготы для международных автоперевозчиков

В 2023 и 2024 г. эти компании смогут платить только половину от установленной для них суммы транспортного налога. Но преференция будет предоставлена не всем.

Правительство Свердловской области продлит меру поддержки, введенную на территории региона в 2021 г., для компаний, которые занимаются доставкой грузов за рубеж и из-за рубежа автомобильным транспортом. Они смогут воспользоваться льготой на уплату транспортного налога в размере 50%.

Как сообщили в департаменте информполитики области, региональный кабмин уже одобрил проект областного закона, теперь его передадут на рассмотрение в Заксобрание. Но на преференцию смогут рассчитывать не все.

Чтобы воспользоваться льготой, компании должны будут сохранить среднесписочную численность сотрудников не менее 90% к уровню прошлого года, а также гарантировать им размер зарплаты не менее 100% к предыдущему году, — рассказала и.о. министра экономики и территориального развития Татьяна Гладкова.

Ранее DK.RU писал, что депутаты Заксобрания области продлили действие пониженной ставки налога на имущество для торговых и деловых центров на 2023-2024 гг. Для объектов торговли и деловых центров, которые ввели в эксплуатацию до 2020 г., сумма налога в 2023 г. снижена на 50%, в 2024 г. — на 25%. Для субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, сумма налога на имущество снижена на 50%.Также от уплаты налога на два года были освобождены организации, осуществляющие социально значимую деятельность.

В департаменте информполитики также отметили, что налоговые преференции в Свердловской области в ближайшие три года оцениваются в 20 млрд руб

Также сообщалось, что объем господдержки для свердловских промышленников в 2022 г. составил 45 млрд руб. Об этом губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального оперштаба по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности.Он отметил, что средства направили на поддержку предприятий «в новых экономических реалиях», и эта работа будет продолжаться.

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