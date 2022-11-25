В России растет спрос на ремонтные мастерские. Почему это плохо?

Даже «черная пятница» не смогла выправить ситуацию. Спрос на услуги мастерских по ремонту телефонов, бытовых приборов, одежды и техники вырос на 32% — обедневшие россияне экономят ресурсы.

В России за неполный год количество обращений в мастерские для ремонта компьютерной техники увеличилось на 20%, бытовой — на 11%, цифровой (смартфоны, ТВ, умные устройства) — на 16%, пишет Fintolk. Спрос на ремонт одежды и обуви вырос на 6% и 7% год к году. Востребованность химчистки одежды и мебели вообще подскочила на треть — плюс 32%. Кроме того, россияне стали отказываться от регулярной смены мобильников и планшетов: срок пользования одним гаджетом увеличился на 6%. В 2022 г. россияне стали чаще ремонтировать не только бытовые приборы и технику, но и одежду, поскольку глубже уходят в режим жесткой экономии.

Ремонт телефона или планшета жителям разных регионов страны обходится по-разному. В Москве стоимость услуги составит 2 301 руб, в Санкт-Петербурге — 2 557 руб, в Казани — 1 909, в Ростове-на-Дону — 2 500, в Краснодаре — 2 556 . Починка телевизора обходится дороже. В Москве — 2 580 руб, в Уфе — 3 000 , в Самаре — 1 750, в Екатеринбурге — 2 208, в Новосибирске — 2 150 руб.

Тенденция на более бережливое отношение к вещам является еще одним показателем новой экономической модели поведения россиян. Из-за падения реальных доходов и нестабильной ситуации люди стараются более рачительно относиться к деньгам. В результате это приводит к падению спроса, даже «черная пятница» не смогла выправить ситуацию. Число покупок и сумма трат в главный день распродаж Black Friday может сократиться почти на треть год к году. Аналитики добавляют, что в этом случае интерес покупателей к акции станет минимальным за последние четыре года.

Все это приводит к тому, что компании и производства недополучают финансы, не могут их вкладывать в развитие, бизнесы закрываются, люди теряют работу, снова меньше потребляют — и все по кругу. Так формируется дефляционная спираль, из которой можно выбираться годами.

Как ранее рассказывал DK.RU, «Авито» выходит на вторичный рынок техники и запускает новый сервис — программу выкупа смартфонов, которые будет ремонтировать и сама перепродавать. В этом году на вторичный рынок смартфонов по примеру живущего под санкциями Ирана активно начали выходить ритейлеры электроники и мобильные операторы через trade-in-партнеров (предполагает выкуп старого устройства в обмен на скидку при покупке нового). В апреле такие сервисы появились у салонов «Связной» и «МегаФон», а в мае — у МТС. В августе аналогичный проект начал в своей розничной сети «Вымпелком».

На рынок вторичной техники выходит и авиация. Российская авиакомпания «Азимут» получит 17-й в своем парке самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Он станет первым для всей отечественной авиации новым бортом, на который пришлось установить подержанные двигатели. В Росавиации долго решали вопрос, как оформлять документацию летной годности для такого SSJ100. В итоге решили оставить в формулярах указание на установку двигателя второй категории. Этот прецедент станет только началом — в следующем году количество новых SSJ с двигателями из подменного пула вырастет.