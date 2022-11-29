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Ошибочно мобилизованных уральцев оставили без выплат

Ошибочно мобилизованных уральцев оставили без выплат
Автор фото: Донат Сорокин. Иллюстрация: ТАСС

Ситуацию будут обсуждать на заседании комитета Госдумы по обороне. По словам уполномоченного по правам человека, часто деньги не поступают из-за небыстрой передачи документов.

#МОБИЛИЗАЦИЯ#СВО#НОВОСТИ

Ошибочно мобилизованные уральцы не получили денежное довольствие за время, проведенное в военных частях, рассказал  свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Он заявил, что в скором времени вопрос обсудят на заседании комитета Госдумы по обороне.

Системно решаем вопрос с несвоевременной выплатой мобилизованным денежного довольствия за октябрь. Военной прокуратуре передали 927 фамилий. Положительные результаты есть, — написал Максим Иванов в своем телеграм-канале.

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в регионе, также рассказала, что у мобилизованных свердловчан нередко возникают перебои с выплатами из-за проблем с документами, чаще всего  из-за запоздалого поступления документов в ЗАГС.

Напомним, в конце сентября заявлялось, что отправленные в Украину призывники будут получать ежемесячно по 180 тыс. руб. Те, кто несет службу на российской территории, — 35-40 тыс. руб. Такие суммы на встрече с мобилизованными называл военком Ревды Валерий Хлыстов.

Ранее DK.RU писал, что сразу двум уральским предприятиям удалось вернуть на рабочие места критически важных сотрудников, которые были мобилизованы по ошибке. Для этого Максим Иванов направлял запрос на имя начальника генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова с просьбой принять срочные меры для отзыва с военной службы сотрудников Ураласбеста и ВСМПО-Ависма.

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Автор: Александра Клименко
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