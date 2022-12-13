Названы самые продаваемые проекты на рынке новостроек, а также пара рекордов 2022 г.

Подводим некоторые итоги года для рынка недвижимости Екатеринбурга, основываясь на данных авторского телеграм-канала Михаила Хорькова REBURG.

Самые продаваемые проекты на рынке новостроек Екатеринбурга неполного 2022 года: «Олимпика» (12 квартал), «Светлый», «Солнечный», «Изумрудный бор», «Екатерининский парк». Количество сделок и объем реализации в кв. м рассчитаны по договорам долевого участия в строительстве на основе данных аналитической платформы bnMAP.pro

Источник: @REBURG_EKB

Также к итогам года можно отнести сокращение индекса кранов в четвертом квартале до 140 штук. Это минимальный показатель за последние 1,5 года, пишет Михаил Хорьков. Большое число проектов, а именно — 47% находится на завершающих этапах строительства, более 20% — на начальных — подготовка площадки, котлован, фундамент.

Пик строительной активности пройден, дальше — меньше, — считает эксперт.

Понятие «индекс строительных кранов» ввела УПН. Это косвенный показатель строительной активности в сфере жилой недвижимости: он учитывает, сколько башенных кранов работает на стройплощадках жилых домов города (без учета остановленных строек).

Напомним, что число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга превысило 40 тысяч. И это также исторический рекорд 2022 г. — на 38% больше, чем в 2021 г. В последние месяцы объем предложения в новостройках быстро растет. При этом темпы продаж остаются слабыми и нестабильными.

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