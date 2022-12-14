В Екатеринбурге перенесли аукцион по продаже ТРЦ «Алатырь»

За объект площадью 73,4 тыс. кв. м планировали выручить 1,75 млрд руб. Но ни одной заявки на аукцион за три недели с момента публикации объявления не поступило.

Аукцион по продаже ТРЦ «Алатырь» перенесен на 29 марта 2023 г. Заявки от участников будут приниматься до 12 марта. Информация об этом появилась на сайте Российского аукционного дома. Объявление о продаже 100% уставного капитала ООО «Компания "Амбер"», владевшего объектом, появилось три недели назад. Но за это время на аукцион не поступило ни одной заявки.

Ранее DK.RU сообщал, что в отношении «Компания "Амбер"», было открыто конкурсное производство. Ее признали банкротом после того, как Газпромбанк обратился в суд из-за долга в 3,9 млрд руб. Речь идет о кредите, который компания получила в 2013 г. для погашения обязательств перед Райффайзенбанком, кредитовавшим строительство «Алатыря».

Как сообщили Е1.RU представители ТРЦ «Алатырь», сейчас объект находится в структуре Газпромбанка в качестве непрофильного актива. Рано или поздно он будет продан, но задачи завершить сделку в кратчайшие сроки нет. В настоящий момент площади девятиэтажного торгового центра заполнены на 94%. После его продажи радикальных изменений в работе не произойдет.

Ранее также стало известно, что в ТРЦ «Алатырь» запланировали реконцепцию зоны фуд-корта. Ремонтные работы пройдут в летний период, а осенью 2023 г. обновленную зону запустят.

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