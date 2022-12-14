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В Екатеринбурге перенесли аукцион по продаже ТРЦ «Алатырь»

В Екатеринбурге перенесли аукцион по продаже ТРЦ «Алатырь»
Иллюстрация: DK.RU

За объект площадью 73,4 тыс. кв. м планировали выручить 1,75 млрд руб. Но ни одной заявки на аукцион за три недели с момента публикации объявления не поступило.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#ТОРГИ#НОВОСТИ

Аукцион по продаже ТРЦ «Алатырь» перенесен на 29 марта 2023 г. Заявки от участников будут приниматься до 12 марта. Информация об этом появилась на сайте Российского аукционного дома. Объявление о продаже 100% уставного капитала ООО «Компания "Амбер"», владевшего объектом, появилось три недели назад. Но за это время на аукцион не поступило ни одной заявки.

Ранее DK.RU сообщал, что в отношении «Компания "Амбер"», было открыто конкурсное производство. Ее признали банкротом после того, как Газпромбанк обратился в суд из-за долга в 3,9 млрд руб. Речь идет о кредите, который компания получила в 2013 г. для погашения обязательств перед Райффайзенбанком, кредитовавшим строительство «Алатыря».

Как сообщили Е1.RU представители ТРЦ «Алатырь», сейчас объект находится в структуре Газпромбанка в качестве непрофильного актива. Рано или поздно он будет продан, но задачи завершить сделку в кратчайшие сроки нет. В настоящий момент площади девятиэтажного торгового центра заполнены на 94%. После его продажи радикальных изменений в работе не произойдет.

Ранее также стало известно, что в ТРЦ «Алатырь» запланировали реконцепцию зоны фуд-корта. Ремонтные работы пройдут в летний период, а осенью 2023 г. обновленную зону запустят.

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Автор: Елизавета Порошина
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