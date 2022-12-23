Михаил Задорнов уволен из банка «ФК Открытие». Банк продадут за 340 млрд руб

А руководстве одного из крупнейших банков страны вновь перестановки. Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов уступает пост кандидатуре бывшего зампреда Банка России Михаила Алексеева.

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов прекратит свою работу в организации с 1 января 2023 года, на его место будет предложена кандидатура бывшего зампреда Банка России Михаила Алексеева, пишет Коммерсантъ. Банк России и Банк ВТБ заключили договор о реализации 100% акций «ФК Открытие» за 340 млрд руб. Из них 233,1 млрд руб. будет оплачено денежными средствами. 106,8 млрд руб. — облигациями федерального займа. В сообщении ЦБ отмечается, что независимый оценщик АО «ДРТ» оценил рыночную стоимость акций «Открытия» в диапазоне 328–374 млрд руб, а капитал группы составляет порядка 550 млрд руб.

Право собственности перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года. Банк попал на санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019 года к нему был присоединен санируемый Бинбанк.

Летом 2019 года регулятор объявил о завершении санации «Открытия». Тогда в пресс-службе банка отметили, что он успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. В начале августа 2021 года Банк России сообщил, что начал подготовку к продаже акций банка «Открытие», активами заитересовался банк ВТБ:

Михаил Задорнов покинет Открытие с 1 января. Мы благодарны ему за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев. Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения, сообщили в пресс службе регулятора.

Задорнов возглавил «Открытие» в начале 2018 года. До этого он был главой входившего в группу ВТБ банка ВТБ 24. Алексеев пришел в ЦБ РФ в октябре 2020 года с должности председателя правления «Юникредит банка». В июне Алексеев, отвечавший за наличное денежное обращение в Банке России, покинул свой пост.