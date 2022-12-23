В каких сферах в 2022 г. доходы росли, а в каких снижались?

Около четверти жителей Свердловской области сообщили о падении доходов в текущем году. Но почти столько же отметили их рост. HeadHunter перечислил «благополучные» и «неблагополучные» отрасли.

По данным HeadHunter, в этом году у 23% жителей Свердловской области снизились доходы. Чаще всего об этом сообщали сотрудники следующих отраслей: «автомобильный бизнес» (35%), «консультирование» (31%), «продажи» (31%), «туризм, гостиницы, рестораны» (30%), «медицина, фармацевтика» (29%), «маркетинг, реклама, PR» (29%).

При этом у 22% работающих свердловчан доходы выросли. В основном это люди, работающие в сфере добычи сырья, специалисты по закупкам, производственные специалисты, IT-специалисты и банковские служащие.

А менеджеры, снабженцы, работники из сфер искусства, развлечения и масс-медиа чаще других попадали под сокращение.

Напомним, в условиях специальной военной операции и связанной с ней частичной мобилизации в Свердловской области вырос кадровый дефицит. Самая острая ситуация — в восьми отраслях.

Ранее начальник уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов подвел предварительные финансовые итоги года. Если коротко, свердловчане избавлялись от валюты и наращивали долги по кредитам.

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