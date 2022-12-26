Как войти в число юридических фирм, рекомендуемых Forbes владельцам крупных состояний

Forbes Club опубликовал результаты исследования рынка правовых компаний, практикующих в области защиты интересов состоятельных частных клиентов. Фирма INTELLECT отмечена в четырех категориях рэнкинга.

Исследование Forbes Club Legal Ranking — некоммерческий проект Forbes Club. Его проводят, чтобы помочь состоятельным людям в выборе юридического консультанта.

Для обслуживания многомиллионных состояний не подходят стандартизированные продукты, здесь требуется индивидуальный подход, конфиденциальность и высокие стандарты работы, готовность участвовать в сложных проектах, контролируя все вопросы от наследственного планирования до налоговых последствий конкретной сделки, учитывая не только особенности бизнеса, но и интересы конкретной семьи. Фирмы, вошедшие в исследование, доказали возможность сопровождения подобных проектов и могут стать надежными защитниками интересов крупного бизнеса и состоятельных лиц, — подчеркивают авторы исследования.

Рэнкинг формируется на основе оценки проектов юридических компаний аналитиками журнала Forbes Club и опроса представителей подразделений по работе с состоятельными клиентами ведущих банков.

Юридическая фирма INTELLECT заявлялась для участия Forbes Club Legal Ranking в категориях:

уголовно-правовая защита;

разрешение конфликтов;

семейное право / брачный договор;

семейные споры / бракоразводный процесс.

И была включена в список правовых компаний, рекомендованных состоятельным клиентам, во всех четырех. Результаты исследования будут доступны в печатном виде в журнале Forbes — в первом его номере 2023 года.

Ранее юридическая фирма INTELLECT вошла в семь отраслевых рэнкингов «Право-300», в четырех из них она получила «золото». Рейтинг «Право-300» — самое масштабное и авторитетное исследование правового рынка России.

Евгений Шестаков, управляющий партнер юридической фирмы INTELLECT:

— Работа над юридическими задачами состоятельных доверителей в тех категориях, в которых нас отметил Forbes, требует тишины и деликатности. А также известного уровня репутации. Таких специалистов и команды передают из рук в руки, их не ищут в интернете.

Эта ниша почти целиком занята столичными юридическими фирмами по причине непропорциональной концентрации крупных состояний в Москве. Поэтому неудивительно, что в рейтинге из немосквичей мы почти одни.

Но в регионах также достаточно известных людей и семей, владеющих крупными состояниями. В течение 23 лет практики мы были и являемся лигал консьерж-сервисом или домашним юридическим офисом для обслуживания частных интересов таких доверителей в России. Частные интересы неразрывны с бизнесом наших клиентов, поэтому наша экспертиза как бизнес-юристов, больше известная на рынке, также оказывается к месту.

Широкая сеть личных связей и профессиональных контактов в разных странах мира позволяют нам помогать за пределами России в решении даже «околобытовых» юридических вопросов: ПМЖ, гражданство, приобретение недвижимости, управление ею.

Организацией подобного взаимодействия с состоятельными клиентами должны заниматься первые лица, потому что очень важно «быть своим», быть на одном уровне — чтобы возникло равное и доверительное взаимодействие, основанное на взаимном уважении и конфиденциальности. Поэтому в INTELLECT за «практику частных клиентов» отвечают партнеры фирмы и лично управляющий партнер.

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