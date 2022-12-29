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Евросоюз окончательно отказался от российской стали в пользу азиатов

Евросоюз окончательно отказался от российской стали в пользу азиатов
Иллюстрация: profile.ru

От российской стали отказались и в Европе, и в США. За восемь месяцев 2022 года импорт упал на 59%. Отечественную сталь с успехом заменили поставщики из Турции, Индии, Китая и Кореи.

#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#НОВОСТИ
Евросоюз окончательно отказался от российской и украинской стали в пользу поставщиков из Тайвани и Южной Кореи, сообщает РИА Новости со ссылкой на на данные Европейской ассоциации стали Eurofer. Также в число основных поставщиков вошли Индия, Китай и Турция. На эти пять стран приходится 51% всего экспорта стали в ЕС. При этом, по данным ассоциации, импорт стали из России и Украины за восемь месяцев 2022 года упал на 59 и 79 % соответственно.
 
Одновременно Россия стала одним из крупнейших поставщиков стали в Индию, хотя до введения санкций импорт сырья в эту страну был минимальным. В ноябре Россия поставила более 10% индийского импорта – 62,7 тысячи тонн горячекатаного рулона.
 
Как ранее рассказывал DK.RU, в начале осени США почти «обнулили» закупки российских железа и стали, а Китай — увеличил в четыре раза. Ранее доля азиатского направления в экспортных поставках металлургической продукции ограничивалась 10-20%. Цены на сталь в России с марта этого года рухнули на 40%. На рынке возник огромный профицит. Цены упали уже минимум на треть, но застройщики не спешат закупаться. С начала специальной военной операции, которую Россия проводит на территории Украины, арматура потеряла в цене 38% (сейчас средняя цена 44-45 тыс. руб. за тонну), горячекатаный прокат подешевел на 34% (до 57 тыс. руб. за тонну).
Автор: Андрей Широков
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