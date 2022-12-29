Евросоюз окончательно отказался от российской стали в пользу азиатов

От российской стали отказались и в Европе, и в США. За восемь месяцев 2022 года импорт упал на 59%. Отечественную сталь с успехом заменили поставщики из Турции, Индии, Китая и Кореи.

Евросоюз окончательно отказался от российской и украинской стали в пользу поставщиков из Тайвани и Южной Кореи, сообщает РИА Новости со ссылкой на на данные Европейской ассоциации стали Eurofer. Также в число основных поставщиков вошли Индия, Китай и Турция. На эти пять стран приходится 51% всего экспорта стали в ЕС. При этом, по данным ассоциации, импорт стали из России и Украины за восемь месяцев 2022 года упал на 59 и 79 % соответственно.

Одновременно Россия стала одним из крупнейших поставщиков стали в Индию, хотя до введения санкций импорт сырья в эту страну был минимальным. В ноябре Россия поставила более 10% индийского импорта – 62,7 тысячи тонн горячекатаного рулона.