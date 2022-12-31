Окончательное решение: каникулы для взрослых продлятся с 1 по 8 января

За воскресенье, 1 января, отдыхать будут в пятницу, 24 февраля, а за 8 января — 8 мая. Поскольку 31 декабря выпадает на субботу и нерабочий день, в общей сложности отдыхать россияне будут 9 дней.

Министерство труда России опубликовало окончательный график праздничных выходных в январе 2023 года. Каникулы у работающих россиян продлятся с 1 по 8 января. Поскольку 31 декабря выпадает на субботу и нерабочий день, в общей сложности отдыхать россияне в январе 2023 года будут 9 дней. Выходные, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, будут перенесены. Так, за воскресенье, 1 января, отдыхать будут в пятницу, 24 февраля, а за 8 января — в понедельник, 8 мая.

Многие школы закончат каникулы только в середине января: в оффлайн дети выйдут только с 16 января. В Роспотребнадзоре сообщили, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом прошел, а значит после праздников дистант, который длится с 19 декабря, может быть отменен.

Нужно ли отмечать праздник, когда вокруг хаос и постоянный стресс? «Для взрослого человека Новый год — это всегда некоторое ощущение суеты и спешки. Чувство, что нужно успеть устроить праздник всем, особенно детям. И часто тревожное ожидание перемен. Вот это и есть наша взрослая норма», — считает психотерапевт Анастасия Рубцова. О том, как договориться с семьей насчет телевизора и стоит ли отмечать праздник читайте на DK.RU.