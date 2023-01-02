Размер ущерба бюджету уточняется. Подготовка к Универсиаде не обошлась без нарушений

Минфин региона провел камеральную проверку использования выделенных областью субсидий на международные игры-2023. Выявлены двойное выделение денег на одно мероприятие и переплата подрядчикам.

Минфин Свердловской области отчитался о результатах плановой камеральной проверки использования субсидий, предоставленных в 2020-2021 гг. АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» из областного бюджета.

АНО, напомним, занималась подготовкой к летним Всемирным студенческим играм, которые должны были пройти в Екатеринбурге летом 2023 г. Проведение игр в городе, напомним, было отменено вскоре после начала военной спецоперации в Украине.

Минфин заявил, что проверка показала серьезные нарушения:

Организацией указаны недостоверные сведения о наличии неиспользованного остатка субсидии, на одно и тоже мероприятие средства областного бюджета выделены дважды. Не обеспечено выполнение показателей результативности предоставления субсидий, — сообщает ведомство.

Кроме того, рассказали ревизоры, «в ходе исполнения договора допущено уменьшение объема услуги без уменьшения размера оплаты».

Точный размер ущерба бюджету уточняется.

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Как ранее писал DK.RU, в Екатеринбурге могут пройти летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». И.о. министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, заявлял, что также на проведение игр претендует Нижний Новгород.