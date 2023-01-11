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На Плотинке решили провести международный летний заплыв

На Плотинке решили провести международный летний заплыв
Иллюстрация: DK.RU

Проплыть в городском пруду несколько километров можно будет в середине июля, при невысокой температуре воды участникам IronStar разрешат плыть в гидрокостюмах.

#СПОРТ#ГОРОД#НОВОСТИ

В Екатеринбурге начали готовиться к международному летнему заплыву на Плотинке. Глава управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга Иван Алыпов рассказал, что в ведомстве появилась рабочая группа, которая займется подготовкой к проведению триатлона IronStar. Мероприятие должно пройти летом 2023 г.

Организовали рабочую группу по проведению фестиваля спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2023. Он пройдет в нашем городе 21 – 22 июля. Начинаем подготовку во всех смыслах этого слова, — заявил Алыпов.

Зоной для заплыва спортсменов станет акватория городского пруда, участники проплывут одну или две мили (1,61 или 3,22 км). Стоимость участия — 3 750 до 4 250 руб. в зависимости от выбранной дистанции. Гидрокостюмы разрешены при температуре воды до +24,6 градуса.

Пока забор воды в Исети Управление Роспотребнадзора по региону не проводило, так как заявок не поступало, пишет ЕАН. Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева уточнила, что пробы воды будут проводиться регулярно, если они не будут соответствовать нормативам, заплыв пройдет на Визовском пруду.

Напомним, в городе продолжают подготовку к спортивным соревнованиям, хотя Универсиаду – 2023 отменили вскоре после начала спецоперации в Украине. Начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин в минувшем июне на заседании комиссии по бюджету гордумы заявлял:

Как мы понимаем, в том или ином виде игры все же состоятся. Объекты будут задействованы и красивое мероприятие мы получим. Возможно, даже какая-то прибыль для предприятий общепита и гостиниц будет.

Известно, что расходы на объекты Универсиады урезаны: из городского бюджета вычли 452,7 млн руб. которые должны были пойти на реконструкцию легкоатлетического стадиона и строительство павильона на территории спорткомплекса «Калининец».

Также несколько месяцев назад DK.RU сообщал, что в Екатеринбурге могут пройти игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Автор: Александра Клименко
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