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В Академический район заходит новый девелопер. Он начал строить ЖК комфорт-класса

В Академический район заходит новый девелопер. Он начал строить ЖК комфорт-класса
Иллюстрация: наш.дом.рф

Застройщик планирует возвести комплекс из трех домов, высотой до 26 этажей неподалеку от кольца будущей трамвайной линии. Владелец компании — собственник одной из старейших стройкомпаний Краснодара.

#СТРОЙКА#АКАДЕМИЧЕСКИЙ#НОВОСТИ

Новый ЖК появится в границах ул. Академика Ландау — Академика Вавилова — Академика Курчатова, он будет расположен неподалеку от кольца будущей трамвайной линии. Высота построек — 26 этажей, общая жилая площадь ЖК — около 18,3 тыс. кв. м.

Согласно информации ДОМ.РФ, возведением объекта будет заниматься специализированный застройщик «А-19». Собственник компании — Сергей Ивановвладеет ООО «Строительно-инвестиционная корпорация "Девелопмент-Юг"». Его основная компания занимается строительством жилья в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Астрахани и Перми.

Ранее DK.RU писал о том, что в Екатеринбурге решили отдать под застройку территорию Кировского оптового рынка. К 2030 г. там должно появиться 120 тыс. кв. м. Вместе с тем, стало известно, что в городе, вероятно, отказались от планов по застройке неиспользуемых территорий одного из крупнейших предприятий региона — Уралмашзавода. Возводить жилье на этой площадке планировала крупная московская компания «Самолет».

Эксперты считают, что в 2023 г. объем ввода новостроек сохранится. Сложнее будет в первой половине следующего. Лидеры рынка строительства многоквартирного жилья озвучили свои прогнозы на DK.RU.

Автор: Елизавета Порошина
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