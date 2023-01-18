Американский бренд Michael Kors уходит из России

Официальный интернет-магазин уже приостановил работу. Вскоре вместо Michael Kors будут продавать одежду Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которую ввозит в страну тот же дистрибьютор.

Американский бренд Michael Kors приостановил поставки своего товара и уходит из России, рассказали «Известиям» два источника на рынке консалтинга. Не привозят товар Michael Kors и в обувную сеть «Рандеву», в магазинах распродают остатки. Дистрибьютором бренда в России выступает BNS Group. Она также поставляет в РФ такие марки, как MEXX, Coccinelle, Marc O'Polo, Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, входящие в мультибрендовую сеть Jeans Club. На месте фирменных магазинов Michael Kors будут продавать одежду этих имен, сказал один из собеседников. Первой торговой точкой, которую откроют на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан», добавил другой источник «Известий» на рынке консалтинга.

Michael Kors — не самый крупный актив в портфеле BNS Group с точки зрения количества магазинов и продаж. После приостановки коммерческой деятельности в России некоторыми компаниями BNS Group начала активно работать над оптимизацией портфеля брендов и привлечением новых имен, сказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова:

Портфель BNS Group пополнился такими брендами, как MEXX, Coccinelle, Ketroy, Marc O'Polo, Perspective, Ruck & Maul, Marchellas. При этом остаются закрытыми магазины Tommy Hilfiger и Calvin Klein. Michael Kors — американская компания, поэтому, в принципе, ее уход — ожидаемая история. Вероятно, такое решение было принято под давлением общественности и государственных органов США.

По данным источника на рынке консалтинга, найти товары Michael Kors по-прежнему можно будет и на маркет-плейсах. Поставки на эти площадки могут идти из магазинов бренда в Казахстане. Бренд работает в премиальном сегменте, его основной продукт — это сумки в ценовом диапазоне от 25 тыс. до 45 тыс. руб. Потребитель будет вряд ли сильно переживать из-за его отсутствия в стране. Во-первых, сумки или обувь всегда можно будет заказать через сервисы, привозящие бренды из-за рубежа. Во-вторых, в этом сегменте продолжают работать аналогичные компании, например, Furla и Cocinelle.

Ряд других брендов продолжил работу в стране, сменив название, то есть произвел техническую сделку. Например, Reserved сменил название на Re, Cropp — на CR, House — на XC и др. Некоторые из них даже не во всех локациях сменили вывеску. Многие из брендов пошли и по пути опционной продажи прав на распространение бренда в России другим игрокам. Схема предполагает выкуп бизнеса обратно, если будут сняты санкции и марки захотят вернуться.

Текущий год оказался непростым для торговых центров, прежде всего — для крупных. В среднем доля пустующих площадей к концу года составила 13,4 %, в крупных комплексах она увеличилась сразу до 18%. Весной, когда с российским рынком попрощались такие крупные игроки, как IKEA, H&M и магазины группы Inditex, была надежда, что вакансии займут местные бренды и производители из дружественных стран. Но год почти закончился, а новые игроки не торопятся арендовать освободившиеся площади. Эксперты и представители рынка рассказали, есть ли надежды на восстановление в 2023 г, писал DK.RU.