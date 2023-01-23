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Фонд поддержки студенчества «Кампус» зарегистрируют в федеральном Минюсте

Фонд поддержки студенчества «Кампус» зарегистрируют в федеральном Минюсте
Иллюстрация: midural.ru

Деятельность фонда, который позволит получать льготные кредиты на образование, решено узаконить на федеральном уровне. Предоставлять средства будет Сбербанк.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

Свердловская область готовится зарегистрировать фонд поддержки студенчества в Минюсте. Как пишет ЕАН, этот вопрос должны были на прошлой неделе рассмотреть в правительстве. По словам местных чиновников, это необходимый шаг для будущей подачи на регистрацию фонда в федеральном министерстве.

Напомним, общественно-полезный фонд Свердловской области «Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус» в прошедшем году стал одним из ключевых элементов предвыборной программы губернатора Евгения Куйвашева. Указ о создании фонда был подписан в сентябре 2022 г., вскоре после подведения итогов выборов.

Как писал DK.RU, создавать совместную программу льготного кредитования на образование для студентов свердловских вузов (действующей в рамках фонда) регион будет совместно со Сбером, соглашение минувшей осенью подписали Евгений Куйвашев и Герман Греф.

Обсудили нашу программу по поддержке студентов «Кампус» и возможности льготного кредитования учебы в вузах. В целом поговорили о подготовке специалистов и новых подходах к образовательным процессам. В этом заинтересованы и мы, и Сбер, — сообщал в своем телеграмм-канале губернатор.

Напомним, также в регионе ждет развития креативный кластер «Домна». В этом году должен завершиться ремонт левого крыла здания на ул. Вайнера, 16, где располагается кластер. На площадке в 1,5 тыс. кв. м обустроят пространства-трансформеры для проведения конференций, мастер-классов, выставок, где одновременно сможет присутствовать до 400 гостей. В следующем году «Домна» в качестве центра креативных индустрий примет около 50 крупных мероприятий и проектов.

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Автор: Александра Клименко
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