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Гендиректор «Уральских авиалиний» раскритиковал систему субсидирования авиакомпаний страны

Гендиректор «Уральских авиалиний» раскритиковал систему субсидирования авиакомпаний страны
Иллюстрация: samolety.org

По словам Сергея Скуратова, льготы получают те перевозчики, в парке которых есть российские самолеты, но проблема в том, что приобрести их сейчас просто невозможно.

#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Бенефициар и генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов рассказал, что мешает обеспечивать доступность авиаперевозок на Дальний Восток для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, граждан до 23 лет и жителей ДФО. 

В письме, направленном президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, Скуратов подчеркивает, что одна из проблем льготных авиаперевозок в том, что есть привилегии при распределении субсидий на воздушные перевозки. Эти привилегии касаются тех авиакомпаний, которые имеют в составе российские суда, приобрести которые невозможно:

Ввиду полного отсутствия возможности приобрести суда отечественного производства, предлагаем инициировать вопрос внесения изменений в действующие правила и исключить требование о наличии российской техники. В настоящее время этот критерий предоставляет необоснованное преимущество авиакомпаниям при распределении субсидий из федерального бюджета, — сказано в письме.

Сергей Скуратов считает, что оснований для обнуления привилегий у авиакомпаний с Superjet 100 достаточно. Он предложил оставить такие компании без преференций при распределении 12 млрд бюджетных средств, выделяемых отрасли на субсидирование перелетов льготников. Субсидии предлагается распределять по одному маршруту нескольким авиакомпаниям.

С целью исключить рост монополизированных рынков, которые в свою очередь приводят к росту цен на авиаперелеты для населения, предлагаем распределять субсидии на одну воздушную линию нескольким авиакомпаниям, что повысит конкуренцию и соответственно доступность перевозки населению, — подчеркнул Скуратов.

Гендиректор «Уральских авиалиний» раскритиковал систему субсидирования авиакомпаний страны 1
Фото: ЕАН

Ранее на DK.RU: Самолеты, предназначавшиеся российским компаниям, улетели к иностранцам

Письмо с предложениями направлено также в Минтранс. В пресс-службе «Уральских авиалиний» информацию не комментируют.

Напомним, как стало известно в декабре 2022 г., «Уральские авиалинии» пока не смогут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Чартерные рейсы на курорты Египта, которые должны были выполняться по заказу туроператора Fun & Sun, отменены до момента, когда будет решен вопрос с пролетами. Ранее и другие российские авиакомпании стали убирать из своего расписания полеты на курорты этой страны в связи с закрытием Иорданией воздушного пространства для самолетов российских компаний с двойной регистрацией. Минувшей осенью авиакомпанию лишили экспортных привилегий США.

Автор: Александра Клименко
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