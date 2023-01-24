Экс-гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра назначен на новую должность

Он возглавил Корпорацию развития Среднего Урала. До этого Андрей Мисюра уже работал в областной команде — в 2014-2016 гг. он был министром промышленности и науки региона.

Сегодня заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин представил коллективу Корпорации развития Среднего Урала нового руководителя — Андрея Мисюру. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

Последние восемь лет Андрей Мисюра возглавлял НПО автоматики им. Семихатова в Екатеринбурге. Как ранее писал DK.RU, свой прежний пост он покинул в конце прошлого года. Тогда в пресс-службе предприятия рассказали, что под его руководством было обеспечено 94 безаварийных пуска ракеты-носителя «Союз-2», создана и внедрена система управления для пилотируемых ракет. Кроме этого, в 2017 г. по инициативе Андрея Мисюры была создана служба по производству гражданской продукции. А в 2022 г. на фоне антироссийских санкций предприятие оперативно выстроило новые логистические цепочки, заменило элементную базу для гражданских приборов и начало выпуск импортозамещающих устройств для нужд отечественных машиностроительных предприятий.

Примечательно, что в 2014-2016 гг. Андрей Мисюра занимал пост министра промышленности и науки Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев отмечал, что экс-руководителю министерства за годы работы в областной команде удалось создать все условия для стабильного развития промышленности области и получения уральскими заводами мер господдержки, успешной реализации политики импортозамещения.

Напомним, пост гендиректора КРСУ был вакантен с начала 2022 г. После ухода Максима Прачика временно исполняющим обязанности руководителя стал Игорь Визгин. Предполагалось, что нового гендиректора корпорации назначат в течение месяца, но на подбор нового руководителя ушел год.