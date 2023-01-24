Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 21.01
68,66
74,34
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Экс-гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра назначен на новую должность

Экс-гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра назначен на новую должность
Иллюстрация: 4Канал

Он возглавил Корпорацию развития Среднего Урала. До этого Андрей Мисюра уже работал в областной команде — в 2014-2016 гг. он был министром промышленности и науки региона.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Сегодня заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин представил коллективу Корпорации развития Среднего Урала нового руководителя — Андрея Мисюру. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

Последние восемь лет Андрей Мисюра возглавлял НПО автоматики им. Семихатова в Екатеринбурге. Как ранее писал DK.RU, свой прежний пост он покинул в конце прошлого года. Тогда в пресс-службе предприятия рассказали, что под его руководством было обеспечено 94 безаварийных пуска ракеты-носителя «Союз-2», создана и внедрена система управления для пилотируемых ракет. Кроме этого, в 2017 г. по инициативе Андрея Мисюры была создана служба по производству гражданской продукции. А в 2022 г. на фоне антироссийских санкций предприятие оперативно выстроило новые логистические цепочки, заменило элементную базу для гражданских приборов и начало выпуск импортозамещающих устройств для нужд отечественных машиностроительных предприятий.

Примечательно, что в 2014-2016 гг. Андрей Мисюра занимал пост министра промышленности и науки Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев отмечал, что экс-руководителю министерства за годы работы в областной команде удалось создать все условия для стабильного развития промышленности области и получения уральскими заводами мер господдержки, успешной реализации политики импортозамещения.

Напомним, пост гендиректора КРСУ был вакантен с начала 2022 г. После ухода Максима Прачика временно исполняющим обязанности руководителя стал Игорь Визгин. Предполагалось, что нового гендиректора корпорации назначат в течение месяца, но на подбор нового руководителя ушел год.

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • ТЦ, поликлиника, парк и трамвайное депо: что построят во «Втором Академическом»?ТЦ, поликлиника, парк и трамвайное депо: что построят во «Втором Академическом»?
  • Дмитрий Козак стал основным кандидатом на пост главы Счетной палатыДмитрий Козак стал основным кандидатом на пост главы Счетной палаты
  • Спрос на жилье в Турции растет пропорционально отказу турков выдавать ВНЖ россиянамСпрос на жилье в Турции растет пропорционально отказу турков выдавать ВНЖ россиянам
  • В мэрии рассказали, что осталось достроить к фестивалю, который пройдет вместо УниверсиадыВ мэрии рассказали, что осталось достроить к фестивалю, который пройдет вместо Универсиады
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.