Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.01
69,33
75,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

УК Екатеринбурга получили разъяснение, как начислять плату за электроэнергию

УК Екатеринбурга получили разъяснение, как начислять плату за электроэнергию
Иллюстрация: DK.RU

Если сумма за электроэнергию была начислена по ноябрьским завышенным тарифам, управляющие компании должны будут сделать перерасчет. Счетчики перепрограммировать не надо.

#НОВОСТИ

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области направил управляющим компаниям (УК) Екатеринбурга разъяснения по начислению платы за электроэнергию в связи с обновлением тарифов, сообщает E1.RU.

УК должны сделать перерасчет, если ранее начислили плату по ноябрьским тарифам, которые были выше прошлогодних показателей на 35%. Напомним, что их отменила ФАС.

На данный момент одноставочный тариф на электроэнергию для квартир с газовыми плитами установлен на уровне 5,15 руб./кВт.ч., дневной тариф — 6,01 руб., ночной — 2,86 руб. Для жителей квартир с электроплитами и для людей, проживающих в сельских населенных пунктах, и приравненных к ним единый (одноставочный) тариф составляет 3,61 руб./кВт.ч., дневной тариф — 4,21 руб., ночной — 2 руб.

Напомним, что после установления новых тарифов на электроэнергию система дачи показаний за электричество для свердловчан останется прежний. У потребителей электроэнергии нет необходимости перепрограммировать счетчики.

Разъяснения по этому поводу дал департамент информационной политики Свердловской области за круглым столом с экспертами из сферы ЖКХ, которые работают с тарифами на электричество.

Приборы учета признаются исправными и в замене не нуждаются, за исключением настройки работы в выходные и праздники. Поэтому с января гражданам будут начислять плату по одноставочному тарифу. Если люди решат, что выгоднее переходить на зону «день/ночь», то они смогут подать заявку гарантирующему поставщику и их счетчики перепрограммируют.

Читайте также на DK.RU: В Свердловской области новый главный финансовый контролер.

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Суд признал экс-схиигумена Сергия виновным в возбуждении ненавистиСуд признал экс-схиигумена Сергия виновным в возбуждении ненависти
  • «Категорическое нет чипсам и попкорну — миф». Чем и как кормить современных детей«Категорическое нет чипсам и попкорну — миф». Чем и как кормить современных детей
  • В Екатеринбурге на месте главного символа беззаботных нулевых откроют семейный ресторанВ Екатеринбурге на месте главного символа беззаботных нулевых откроют семейный ресторан
  • Андрей Гавриловский приступит к строительству нового небоскреба в Екатеринбурге в 2023 г.Андрей Гавриловский приступит к строительству нового небоскреба в Екатеринбурге в 2023 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.