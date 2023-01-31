УК Екатеринбурга получили разъяснение, как начислять плату за электроэнергию
Если сумма за электроэнергию была начислена по ноябрьским завышенным тарифам, управляющие компании должны будут сделать перерасчет. Счетчики перепрограммировать не надо.
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области направил управляющим компаниям (УК) Екатеринбурга разъяснения по начислению платы за электроэнергию в связи с обновлением тарифов, сообщает E1.RU.
УК должны сделать перерасчет, если ранее начислили плату по ноябрьским тарифам, которые были выше прошлогодних показателей на 35%. Напомним, что их отменила ФАС.
На данный момент одноставочный тариф на электроэнергию для квартир с газовыми плитами установлен на уровне 5,15 руб./кВт.ч., дневной тариф — 6,01 руб., ночной — 2,86 руб. Для жителей квартир с электроплитами и для людей, проживающих в сельских населенных пунктах, и приравненных к ним единый (одноставочный) тариф составляет 3,61 руб./кВт.ч., дневной тариф — 4,21 руб., ночной — 2 руб.
Напомним, что после установления новых тарифов на электроэнергию система дачи показаний за электричество для свердловчан останется прежний. У потребителей электроэнергии нет необходимости перепрограммировать счетчики.
Разъяснения по этому поводу дал департамент информационной политики Свердловской области за круглым столом с экспертами из сферы ЖКХ, которые работают с тарифами на электричество.
Приборы учета признаются исправными и в замене не нуждаются, за исключением настройки работы в выходные и праздники. Поэтому с января гражданам будут начислять плату по одноставочному тарифу. Если люди решат, что выгоднее переходить на зону «день/ночь», то они смогут подать заявку гарантирующему поставщику и их счетчики перепрограммируют.
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