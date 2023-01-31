Каждый 35-й мобилизованный был отправлен на СВО незаконно. Домой вернулись 9 тыс. человек

«Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе, по состоянию своего здоровья». Ранее в Кремле опровергали возобновление мобилизации.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину об ошибках частичной мобилизации, в рамках которой с 21 сентября по 31 октября 2022 г. было призвано 318 тыс. россиян. По его словам, количество незаконно мобилизованных превысило девять тысяч человек (фактически каждый 35-й), в том числе те, кто «по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы». Все они возвращены домой, пишет Коммерсант.

Это стало для многих уроком, — сказал Краснов.

Контроль за соблюдением прав мобилизованных граждан должен быть продолжен, подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно опровергал возобновление мобилизационной кампании. По его словам, соответствующий указ президента РФ продолжает действовать, так как предусматривает не только призыв, но и «другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил».

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