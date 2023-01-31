Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 31.01
69,59
75,77
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Каждый 35-й мобилизованный был отправлен на СВО незаконно. Домой вернулись 9 тыс. человек

Каждый 35-й мобилизованный был отправлен на СВО незаконно. Домой вернулись 9 тыс. человек
Иллюстрация: РИА Новости / РБК

«Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе, по состоянию своего здоровья». Ранее в Кремле опровергали возобновление мобилизации.

#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину об ошибках частичной мобилизации, в рамках которой с 21 сентября по 31 октября 2022 г. было призвано 318 тыс. россиян. По его словам, количество незаконно мобилизованных превысило девять тысяч человек (фактически каждый 35-й), в том числе те, кто «по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы». Все они возвращены домой, пишет Коммерсант.

Это стало для многих уроком, — сказал Краснов.

Контроль за соблюдением прав мобилизованных граждан должен быть продолжен, подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно опровергал возобновление мобилизационной кампании. По его словам, соответствующий указ президента РФ продолжает действовать, так как предусматривает не только призыв, но и «другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил».

Читайте также: Джонсон заявил, что Путин угрожал ракетным ударом по Британии. Как отреагировал Кремль

>>> Президент Хорватии заявил о провоцировании РФ на СВО. Страну недавно приняли в зону Шенген

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Категорическое нет чипсам и попкорну — миф». Чем и как кормить современных детей«Категорическое нет чипсам и попкорну — миф». Чем и как кормить современных детей
  • В Екатеринбурге на месте главного символа беззаботных нулевых откроют семейный ресторанВ Екатеринбурге на месте главного символа беззаботных нулевых откроют семейный ресторан
  • «Никто не говорил, что санкции будут навечно»: ЕС продлил санкции до июля«Никто не говорил, что санкции будут навечно»: ЕС продлил санкции до июля
  • «Худшая прибыль за 7 лет»: российские банки отчитались за кризисный год«Худшая прибыль за 7 лет»: российские банки отчитались за кризисный год
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.