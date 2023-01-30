Президент Хорватии заявил о провоцировании РФ на СВО. Страну недавно приняли в зону Шенген

«Они в отчаянии выпустят 6 тысяч ядерных боеголовок — и все будут плакать». Зоран Миланович предупредил о риске ядерной катастрофы. Страна не будет оказывать помощь участникам конфликта на Украине.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Россию провоцировали на вооруженный конфликт с 2014 г., сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости. Провокаторы, по его словам, — это «кто-то» из-за границы.

Миланович также напомнил о возросшем риске ядерной катастрофы, отметив, что руководство России может «в отчаянии выпустить 6 тысяч ядерных боеголовок». В результате — «все будут плакать», сказал он.

Хорватия не будет оказывать военную помощь сторонам конфликта на Украине, заключил глава государства.

Примечательно, что с 2023 г. Хорватия стала частью Шенгенской зоны и уже с 9 января выдаёт россиянам туристические шенгенские визы.

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