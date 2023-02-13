Выбирать не из кого: на Среднем Урале обострился дефицит кадров

Тяжелее всего найти специалистов предприятиям в сфере добычи сырья, банковских услуг, медицины, фармацевтики и строительства. Кадров не хватает и во многих других важных для региона отраслях.

Нехватка кадров в Свердловской области становится все более ощутимой. Как отмечают аналитики hh.ru, в январе на одну вакансию приходилось всего три резюме — в то время как нормой считается уровень конкуренции в пять-шесть пунктов.

Снижение показателя наблюдается уже несколько месяцев. Как ранее писал DK.RU, в октябре на одну вакансию приходилось 3,7 активных резюме, в ноябре — 3,5.

В настоящий момент самая низкая конкуренция фиксируется:

в сфере добычи сырья (0,3 резюме на вакансию),

банковской сфере (0,5 резюме на вакансию),

а также сферах медицины и фармацевтики, строительства и среди рабочего персонала (по 0,6 вакансии на резюме).

Кроме этого, острая нехватка кадров ощущается в сферах автомобильного бизнеса, продаж, логистики и и транспорта (менее 1,5 резюме на вакансию), сферах искусства и туризма, в гостиничном и ресторанном бизнесе, на госслужбе и в сфере страхования (менее 2 резюме на вакансию).

Наибольшая конкуренция за трудоустройство фиксируется среди

юристов (5 вакансий на резюме),

административного персонала (3,4 вакансии на резюме),

а также в сфере управления персоналом и тренингов (3 вакансии на резюме).

Ранее DK.RU писал, что по последним данным средняя зарплата в Свердловской области — на 15% ниже среднероссийской. Десять лет назад жители Среднего Урала зарабатывали примерно столько же, сколько в среднем по России. В прошлом году четверть опрошенных свердловчан признались, что их доходы снизились.

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