Евгений Куйвашев попросил федеральные власти снизить тариф на свет в регионе

Глава области предложил ограничить цены, по которым поставщики электроэнергии покупают ее у производителей. Именно этот показатель влияет на конечные счета потребителей.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с предложением по снижению тарифов на электроэнергию в регионе. Как пишет «РБК Екатеринбург», речь идет об ограничении цен, по которым поставщики электричества покупают ее у производителей. Именно индикативная цена на электроэнергию является одной из составляющих ее стоимости для конечных потребителей. В регионах этот показатель устанавливает Федеральная антимонопольная служба РФ.

Фактически индикативная цена определяет, за сколько гарантирующие поставщики — компании, которые поставляют в наши дома электричество — будут покупать электроэнергию на оптовом рынке у компаний, которые эту энергию производят, генерируют, — пояснил член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Имамов.

В Свердловской области, где инфраструктура генерации развита, индикативная цена не должна была расти так сильно и могла бы быть заметно ниже сегодняшней, считают эксперты. Но индексация в регионе происходит практически ежегодно.

Департамент информационной политики области сообщает, что для пересмотра тарифов для населения Среднего Урала необходимо поменять алгоритм расчета тарифов по методике, утвержденной ФАС.

Напомним, в конце 2022 г. тарифы на электричество в Свердловской области выросли на 35%, позже ФАС признала такой рост цен необоснованным. РЭК снизила тарифы до прежних, но в январе 2023 г. отменила в регионе скидку на электроэнергию по выходным и праздничным дням. Как писал DK.RU, из-за этого людям предстоит перепрограммировать счетчики.

Также в регионе значительно выросли ставки платежей за капремонт домов.