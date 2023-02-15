Китайский седан из Калининграда Kaiyi E5 появится в марте

Эксперты полагают, что по дизайну новый российский автомобиль похож на модель Chery Arrizo 7, а по габаритам он сопоставим с Hyundai Elentra, выпускавшимся до СВО на «Автоторе».

В марте 2023 года в России начнутся продажи русско-китайского седана Kaiyi E5, который начали производить на калининградском автопредприятии, пишут Известия. Официальный представитель бренда Дмитрий Иванов в рамках форума автобизнеса ForAuto-2023:

Мы планируем открытие дилерской сети на март. Сейчас мы собираем активно заявки, их обрабатываем. В первую очередь это будут Москва и Санкт-Петербург, во вторую — города-миллионники и потом уже все остальные.

Эксперты полагают, что по дизайну автомобиль похож на модель Chery Arrizo 7, а по габаритам он сопоставим с Hyundai Elentra, выпускавшимся на «Автоторе» до весны прошлого года. Гарантия на автомобиль будет три года или 150 тыс. км — в зависимости от того, что наступит раньше. 30 января старший вице-президент «Автотор-холдинга» Евгений Петухов назвал примерную стоимость Цены на машину будут начинаться в районе 1 млн руб.

Оснащение Kaiyi E5 для России пока не раскрыто, но, скорее всего, оно будет таким же, как и у китайских машин. Для домашнего рынка у авто шесть подушек безопасности, голосовое управление, мультимедийная система с диагональю 12,4 дюйма, камеры кругового обзора и подогрев сидений. Двигатель у этого седана только один — полуторалитровый бензиновый турбомотор от Chery мощностью 156 л.с. (230 Нм), который работают в паре с вариатором или механической коробкой передач.

Как уже писал DK.RU, новый «Москвич 3» с китайской начинкой уже встал на конвейер завода в столице и доступен в двух версиях — с механической коробкой передач и вариатором. Цены на механику начинаются от 1,97 млн руб., а вариант с CVT ориентировочно будет дороже «менее чем на 100 тысяч рублей».

В январе марка Iran Khodro сообщила, что в 2023 г. планирует поставить в Россию порядка двух тысяч автомобилей. А в начале февраля стало известно, что компания SAIPA, второй по величине автопроизводитель в Иране, заключила дистрибуторский контракт с «Лаки Кэренси» и уже приступила к сертификации продукции. Первые модели — хетчбэк Quik и седаны Saina и Shahin — могут быть поставлены в Россию через три месяца.