Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.02
73,86
79,33
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мэрия Екатеринбурга взялась пересчитывать бомбоубежища

Мэрия Екатеринбурга взялась пересчитывать бомбоубежища
Иллюстрация: DK.RU

Жители города пожаловались в администрацию, что не могут найти информацию о наличии бомбоубежищ вблизи своих домов. Чиновники намерены за полгода пересчитать все объекты и выпустить листовку о них.

#ПРОВЕРКИ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга пообещала за полгода обновить реестр бомбоубежищ уральской столицы и выпустить информационные листовки, где будут указаны адреса укрытий. Об этом на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Екатеринбургской гордумы рассказал председатель комитета административных органов администрации Евгений Клюжин, сообщает «Ъ-Урал».

В Екатеринбурге насчитывается более 900 сооружений гражданской обороны. 95% из них пришли в негодность. Многие находятся в подвальных помещениях зданий, сдаются в аренду под склады, магазины и прочее. Большинство бомбоубежищ расположено в сталинках и брежневках. Их проектировали в условиях холодной войны. Причем те, что строились раньше, рассчитаны на авиаудары, а те, что позже, — защищают еще и от химических атак. По словам Евгения Клюжина, их достаточно для того, чтобы укрыть всех.

Тот резерв подземных помещений для укрытия людей, который есть в Екатеринбурге, — достаточный для укрытия 100% жителей города. Вопрос в том, что не во всех домах есть подземные помещения и не всегда рядом есть торговые центры с паркингами. Однако у нас есть требования по расстоянию от дома до места укрытия, и сейчас мы занимаемся расчетами применительно к каждому дому и каждому подъезду с адресной привязкой к конкретным укрытиям, — объяснил он.

Администрация начала ревизию бомбоубежищ в связи с обращением жителей Уралмаша, которые пожаловались на то, что не смогли узнать информацию о нахождении ближайшего к своему дому бомбоубежища.

В сентябре прошлого года этим же вопросом озадачились жители Юго-Западного района, когда услышали взрывы и звуки автоматной стрельбы. Это были очередные учения на полигоне «Свердловский».

Напомним, что о необходимости составить актуальный список бомбоубежищ уже говорилось на заседании Законодательного собрания. Тогда прокурор Свердловской области Борис Крылов заявил, что из реестра исключают те объекты, «которые не должны там находиться». А остальные бомбоубежища приводят в порядок. По словам представителя надзорного ведомства, бомбоубежищ даже больше, чем нужно

Читайте также на DК.RU: После серии пожаров МЧС проведет внеплановые проверки всех крупных ТРЦ и складов.

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Мы превращаемся в тупик. Россия уже не транзитный коридор между КНР и ЕС, нас ждет Азия»«Мы превращаемся в тупик. Россия уже не транзитный коридор между КНР и ЕС, нас ждет Азия»
  • Baden Family откроет в Сысерти термальный комплекс с ресторанамиBaden Family откроет в Сысерти термальный комплекс с ресторанами
  • Никита Михалков обвинил «чувака в косоворотке» из Екатеринбурга в попытках развала РоссииНикита Михалков обвинил «чувака в косоворотке» из Екатеринбурга в попытках развала России
  • С прошлым все понятно. А что с будущим? Игорь Пушкарев рассказал про себя и свой музейС прошлым все понятно. А что с будущим? Игорь Пушкарев рассказал про себя и свой музей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.