Мэрия Екатеринбурга взялась пересчитывать бомбоубежища

Жители города пожаловались в администрацию, что не могут найти информацию о наличии бомбоубежищ вблизи своих домов. Чиновники намерены за полгода пересчитать все объекты и выпустить листовку о них.

Администрация Екатеринбурга пообещала за полгода обновить реестр бомбоубежищ уральской столицы и выпустить информационные листовки, где будут указаны адреса укрытий. Об этом на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Екатеринбургской гордумы рассказал председатель комитета административных органов администрации Евгений Клюжин, сообщает «Ъ-Урал».

В Екатеринбурге насчитывается более 900 сооружений гражданской обороны. 95% из них пришли в негодность. Многие находятся в подвальных помещениях зданий, сдаются в аренду под склады, магазины и прочее. Большинство бомбоубежищ расположено в сталинках и брежневках. Их проектировали в условиях холодной войны. Причем те, что строились раньше, рассчитаны на авиаудары, а те, что позже, — защищают еще и от химических атак. По словам Евгения Клюжина, их достаточно для того, чтобы укрыть всех.

Тот резерв подземных помещений для укрытия людей, который есть в Екатеринбурге, — достаточный для укрытия 100% жителей города. Вопрос в том, что не во всех домах есть подземные помещения и не всегда рядом есть торговые центры с паркингами. Однако у нас есть требования по расстоянию от дома до места укрытия, и сейчас мы занимаемся расчетами применительно к каждому дому и каждому подъезду с адресной привязкой к конкретным укрытиям, — объяснил он.

Администрация начала ревизию бомбоубежищ в связи с обращением жителей Уралмаша, которые пожаловались на то, что не смогли узнать информацию о нахождении ближайшего к своему дому бомбоубежища.

В сентябре прошлого года этим же вопросом озадачились жители Юго-Западного района, когда услышали взрывы и звуки автоматной стрельбы. Это были очередные учения на полигоне «Свердловский».

Напомним, что о необходимости составить актуальный список бомбоубежищ уже говорилось на заседании Законодательного собрания. Тогда прокурор Свердловской области Борис Крылов заявил, что из реестра исключают те объекты, «которые не должны там находиться». А остальные бомбоубежища приводят в порядок. По словам представителя надзорного ведомства, бомбоубежищ даже больше, чем нужно .

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