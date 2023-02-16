Алексей Орлов: реконструкция улицы Вайнера начнется в этом году

Проект новой пешеходной улицы разрабатывался дизайнерами, художниками и горожанами. Его воплощение стало возможным благодаря тому, что в 2022 г. Екатеринбург выиграл в конкурсе Ростуризма.

Реконструкция улицы Вайнера начнется в 2023 г. Это одно из мероприятий, которое планируется организовать к 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Об этом заявил мэр Алексей Орлов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Если говорить про планы к 300-летию Екатеринбурга, планировалась реконструкция ул. Вайнера. Мы принимали участие в федеральном конкурсе, который объявлял Ростуризм на создание туристского кода центра города. К счастью, Екатеринбург стал одним из победителей. Министерство экономического развития — правопреемник федерального агентства по туризму — приняло решение и выделило деньги на данный проект. Буквально вчера мы с коллегами обсуждали этапы проведения работ в том числе по улице Вайнера — это лицо нашего города… Эта улица должна соответствовать статусу столичного города. Мы, безусловно, столичный город», — заявил мэр.

По его словам, проект преобразования Вайнера разрабатывался и обсуждался совместно с общественностью: экспертами, урбанистами, уличными художниками.

Напомним, что в конце 2021 г. жители Екатеринбурга выбрали концепцию развития улицы Вайнера. Основой станет разработка «Открытого консорциума». Всего в голосовании приняли участие 1216 жителей, за победителя отдали 873 голоса.

В рамках проекта-победителя предполагается, что пешеходная зона около Пассажа будет украшена стелой, а в Театральном переулке появится множество кафе, также там будут устраивать фестивали и ярмарки.

Отметим, что подробности будущего юбилея Екатеринбурга стали известны в рамках панельной дискуссии Всемирного дня туризма, прошедшей в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге.

В городе проведут костюмированные шествия и маскарады, будут организованы реконструкции исторических событий и несколько гастрономических мероприятий.

Особым подарком горожанам и гостям города станут масштабные цифровые инсталляции на воде и зданиях. Акватория Исети станет большой сценой для световых и лазерных шоу, которые расскажут об истории Екатеринбурга.

Ранее начальник управление культуры Екатеринбурга Илья Марков представил концепцию празднования 300-летнего юбилея Екатеринбурга на выставке «Иннопром».

По словам представителя мэрии, программу разделили на три блока. Первый — это традиционные официальные мероприятия, которые проходят каждый год. Второй блок — специальная программа. В нее планируют включить фестиваль феерверков и авиашоу. Третий блок — эксклюзивная программа с интерактивными инсталляциями «Медиа Парк E-WORLD».

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