90 млрд рублей долга: россияне массово саботируют оплату за вывоз мусора

За три года сумма долгов за коммунальные услуги выросла почти вдвое. В большинстве регионов качество собираемости платежей за вывоз мусора не превышает 5%.

У многих региональных операторов возникли сложности с собираемостью платежей за вывоз мусора. В большинстве регионов РФ она не превышает 50%, рассказывают Известия. В пятницу Российский экологический оператор отчитался перед профильными ведомствами и попросил проработать федеральную схему обращения с ТКО, которая бы позволила повысить эффективность собираемость платежей. Сумма долга на конец 2020 г. составила 55,5 млрд, в 2021-м — 68,7 млрд, в 2022-м — 90,9 млрд руб.

Ранее директор Научно-образовательного центра комплексной модернизации инфраструктуры ЖКХ Высшей школы экономики Алексей Кулаков предрек России рост долгов за жилищно-коммунальные услуги к началу 2023 г. Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган уточнил, что у многих региональных операторов возникли сложности с собираемостью платежей. В настоящее время самую лучшую собираемость демонстрируют Саратовская, Магаданская и Ивановская области (более 100%), самую худшую — Ингушетия, Дагестан и Хабаровский край (менее 70%).

Глава РЭО Денис Буцаев указал на рост собираемости платежей в 2022 г. – до 91,6%. Он также подчеркнул, что в 2019 г. она достигала 77,7%, в 2020-м — 85,7%, в 2021-м — 90,7%. Коммунальные сети в стране уже изношены на 70%. Решить проблему можно за пять лет в рамках нацпроекта, рассказывал DK.RU. «Но чиновники хотят содрать деньги с людей, а не взять их из бюджета. Сырьевая бюрократия привыкла считать народ нахлебниками и делиться с ним рентными доходами не хочет», — сказал Иван Грачев.