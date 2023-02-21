Свердловский Арбитраж запретил ирландцам судиться с «Уральскими авиалиниями» за Airbus

Компания Gasl leasing Ireland N2 limited собиралась вернуть самолет, взятый авиаперевозчиком в лизинг. Но «Уральским авиалиниям» удалось заблокировать разбирательство в суде Лондона.

Семь лет назад ирландская компания Gasl leasing Ireland N2 limited передала «Уральским авиалиниям» самолет Airbus A319-100 по договору лизинга. 16 марта 2022 г. она обратилась в Лондонский международный арбитражный суд (ЛМАС) с требованием о его возвращении. В свою очередь «Уральские авиалинии» подали в Арбитражный суд Свердловской области заявление о запрете на продолжение разбирательства дела в Лондоне.

Позиция авиаперевозчика: компания относится к числу подсанкционных, односторонние ограничительные меры существенно нарушают баланс интересов сторон договора. Кроме того, она не может участвовать в разбирательстве в ЛМАС. Таким образом, налицо «наличие препятствий в доступе к правосудию».

Арбитражный суд Свердловской области согласился с этой позицией, отметив, что с 28 февраля 2022 г., согласно Регламенту ЕС, полеты из России на территорию ЕС запрещены, что делает невозможным участие представителя заявителя в разбирательстве в лондонском суде. А введение санкций против российских лиц «поражает их в правах и тем самым заведомо ставит их в неравное положение с иными лицами, участвующими в деле».

В итоге Свердловский Арбитраж вынес решение: Gasl leasing Ireland N2 limited не может требовать у «Уральских авиалиний» возвращения самолета через разбирательство в Лондонском международном арбитражном суде.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине ЕС принял санкции против авиаотрасли РФ, в том числе обязав российские авиакомпании до 28 марта 2022 г. вернуть европейским партнерам самолеты, взятые в лизинг. Речь шла 520 пассажирских самолетах. При этом в ЕС сразу признали, что сделать это будет крайне сложно или даже невозможно.

В апреле 2022 г. Евросоюз внес «Уральские Авиалинии» и еще 19 российских авиаперевозчиков в черный список по воздушной безопасности. EU Air Safety List («Список безопасности полетов Евросоюза») — это перечень авиаперевозчиков, которые, по мнению Еврокомиссии, не соблюдают международные стандарты безопасности. Этим компаниям запрещается находиться в воздушном пространстве ЕС.

Ранее DK.RU сообщил, что «Уральские авиалинии» получат субсидии для компенсации расходов за полеты по России. Перевозчик запрашивал 5,9 млрд руб., однако Росавиация одобрила только транш в 2,65 млрд руб. Эта сумма поможет покрыть часть операционных расходов компании с 1 ноября 2022 г. по 31 марта 2023 г.