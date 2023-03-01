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Заброшенный офисник у Ледовой арены ожил. Здесь разместятся строительная компания и банк

Заброшенный офисник у Ледовой арены ожил. Здесь разместятся строительная компания и банк
Иллюстрация: 66.RU

Деловой центр по адресу Декабристов, 69 наконец нашел арендаторов. На нем появилось две вывески. Собственники уверяют, что здание будет полностью заселено к апрелю.

#НОВОСТИ

В долгое время пустовавший офисный центр на Декабристов, 69 заехали арендаторы. На фасаде здания появились вывески строительной компании «СКМ Девелопмент» и «Банка Дом.РФ».

Здание примечательно по нескольким причинам. Во-первых, оно расположено в хорошем месте: в центре города, напротив будущей Ледовой арены. Во-вторых, архитекторы смогли вписать его в историческую среду. В-третьих, эксперты признавали его одним из красивейших зданий Екатеринбурга, возведенных в последние годы. Об этом сообщает 66.RU.

 Застройщиком территории изначально выступало ООО «ТехноСтройИнвест». В 2021 г. здание приобрела компания «СКМ Девелопмент», и после этого начались ремонтные работы и работы по перепроектированию. На сегодняшний день в здании открыт офис продаж и бэк-офис застройщика.

«Остальные площади сданы в аренду. К апрелю офисный центр будет полностью заселен», — рассказали в пресс-службе «СКМ Девелопмент» и добавили, что дом купца Афонина тоже станет частью офисного комплекса. Рассматривается вариант адаптации исторической усадьбы под ресторан или представительский офис какой-либо компании.
Напомним, что в Екатеринбурге выставили на продажу два офисных здания, расположенных в центре. Недостроенное помещение на ул. Энгельса, 8, по данным Торги.ру, продается за 1,113 млрд руб. Покупатель получит 2 549 кв.м. 17-этажной застройки и 3 562 кв. м земли. Торги продлятся до 26 января 2023 г.

Офисное здание на ул. Горького, 47 площадью 2 417,9 кв. м, имеющее один подземный этаж, продается вместе с газораспределительной системой крышной автономной автоматизированной газовой котельной. Площадь земельного участка — 2661 кв. м. Лот можно купить за 348,1 млн руб., торги продлятся до 24 января 2023 г.

Также в январе на торги был выставлен офисник, соседствующий с ЖК «Кандинский»Площадь офисного здания на ул. Горького, 47 составляет около 2,42 тыс. кв. м. В лот также водит земельный участок в 2,66 тыс. кв. м, подземный паркинг и газораспределительная инфраструктура.  Стартовая цена лота — 348,2 млн руб.

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Автор: Татьяна Юстус
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