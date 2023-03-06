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«Медиалогия»: «Деловой квартал» подтвердил свои позиции в рейтинге самых цитируемых СМИ

«Медиалогия»: «Деловой квартал» подтвердил свои позиции в рейтинге самых цитируемых СМИ
Автор фото: Pavel Marianov. Иллюстрация: wikipedia.org

Компания «Медиалогия» представила результаты рейтинга медиа по цитируемости за 2022 г. DK.RU — единственное СМИ в топ-25, выпускающее информацию исключительно о бизнесе и для бизнеса.

#МЕДИА#ПРИЗНАНИЕ#БИЗНЕС

Медиапроекты компании «Деловой квартал» — портал DK.RU и одноименный журнал, стартовали в рейтинге «Медиалогии» в 2020 г. с 18-го и 24-го места соответственно. В течение трех лет издания последовательно улучшают свои позиции, оставаясь при этом единственными СМИ в топ-25, выпускающими информацию исключительно о бизнесе и для бизнеса. По итогам 2021 г. DK.RU занял 14 место, журнал — 22-е.

В 2022 г. медиа подтвердили свои позиции: портал DK.RU — 14 место, журнал «Деловой квартал» — 21 место (плюс одна позиция к результатам прошлого года).

«Медиалогия» называет 25 лидеров рынка Екатеринбурга и Свердловской области из порядка 300 изданий разного формата, действующих в регионе и зарегистрированных Роскомнадзором в качестве СМИ.

Ранжирующим показателем выступает цитируемость изданий в других СМИ. В «Медиалогии» указывают, что рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 82 тыс. наиболее влиятельных источников. При расчете показателей исключены возможности для манипуляций и «накруток» результатов.

В рейтинг входят преимущественно общественно-политические медиа, таблоиды и городские порталы. Лидерами по итогам 2022 г. стали таблоиды «Ура.ру» и «Комсомольская правда», городские порталы E1, и TagilCity, а также информационное агентство «Европейско-Азиатские новости».

«Деловой квартал» начал свою работу в Екатеринбурге (Свердловская обл.) в 1994 г. В настоящее время имеет федеральную редакцию и представительства в крупнейших финансовых центрах страны. В регионах УрФО компания представлена также филиалами в Челябинске (с 2005 г.) и Тюмени (с 2021 г.).

«Деловой квартал» — лидер рейтингов и призер профессиональных конкурсов. В 2020 г. редакция получила награду главного журналистского конкурса Свердловской области «Хрустальное перо». В 2021 г. DK.RU вошел в топ-5 деловых изданий России по версии компаний Mail.Ru и Рамблер.

DK.RU — стратегический информационный партнер Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Руководитель издания входит в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Свердловской области.

Автор: Андрей Широков
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