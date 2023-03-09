Попавший под санкции экс-глава «Аэрофлота» устроился на работу в «Ростех»

После начала СВО Михаил Полубояринов попал под персональные европейские санкции и решил уйти из «Аэрофлота». В 2023 г. бывшему топ-менеджеру удалось найти новую работу в госкорпорации.

Весной 2022 г. Михаил Полубояринов попал под персональные европейские санкции и решил уйти из «Аэрофлота», рассказывал DK.RU. Предполагалось, что после «Аэрофлота» топ-менеджера назначат на пост заместителя гендиректора «Почты России», но этого так и не произошло. Теперь стало известно, что Михаил Полубояринов перешел на работу в госкорпорацию «Ростех», сообщает РБК. Собеседник в одной из «дочек» «Ростеха» сказал изданию, что он стал советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова:

Он занимает высокую управленческую должность и будет заниматься вопросами финансового обеспечения деятельности всей группы компаний, входящих в «Ростех». Полубояринов будет курировать и перестраивать работу подконтрольных госкорпорации банков и участвовать в создании проекта по работе единого платежного центра для обслуживания «Ростеха».

«Ростеху» давно принадлежит Новикомбанк, а с мая 2022 г. — контрольный пакет российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Оба банка находятся в американских санкционных списках.

Полубояринову 56 лет, он окончил Московский финансовый институт и защитил кандидатскую диссертацию. В 2000–2009 гг. работал в «Аэрофлоте», куда пришел на должность главного бухгалтера, а затем стал заместителем гендиректора. В марте 2020 г. он возглавил Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), но уже в ноябре того же года перешел на пост гендиректора «Аэрофлота». Уход Полубояринова из «Аэрофлота» министр транспорта России Виталий Савельев объяснял «стрессовыми условиями»: «Так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые требуют принятия решений очень быстрых».

Сразу после начала военной спецоперации России на Украине против российской авиаотрасли были введены беспрецедентные международные санкции, запрещающие поставку в Россию авиатехники, запчастей и оказание услуг техобслуживания, а также полеты в Евросоюз. На тот момент парк авиакомпании состоял практически исключительно из самолетов Airbus и Boeing, а на международные рейсы приходилось 27,5% от их общего числа (по итогам 2021 г.).