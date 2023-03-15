Электрокары Mazda и Toyota Avalon: чем пополнят самый дорогой авторынок мира?

Минпромторг добавил в перечень параллельного импорта автомобили 12 марок, среди них некоторые есть и перспективные электрокары, и популярные в Европе Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai.

О планах поставок моделей Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z сообщил директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх. Этой весной дилеры собираются ввезти в Россию несколько новых для страны автомобилей по параллельному импорту. Помимо вышеперечисленных, среди них электрокары HiPhi Z, Mazda Atenza, Mazda CX-4 иToyota Avalon пишет Коммерсантъ.

Директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова уточнила, что ранее эти марки не были представлены на российском рынке. Сейчас в компании видят потенциал для роста продаж электромобилей:

Благодаря параллельному импорту сегодня действительно существует возможность привозить принципиально новые для российского рынка модели, которые ранее никогда не были представлены в продаже. Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon.

При этом в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что не ожидают большого объема параллельного импорта, несмотря на новинки на рынке. Накануне «РИА Новости» сообщило, что Минпромторг добавил в перечень параллельного импорта автомобили 12 марок: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu. Сейчас в перечень входят автомобили марок Land Rover, Jeep, Jaguar, Bentley, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi и др.

С начала 2023 г. о намерениях выйти на российский авторынок заявили сразу две компании из Ирана — SAIPA и Iran Khodro. По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, иранские авто могут занять освободившуюся нишу ушедших европейских производителей – Kia, Huyndai, VW, Skoda. Потенциальная мощность иранских автозаводов — свыше 1 млн автомобилей в год. А модельный ряд базируется на французских технологиях: седан SAIPA P90 — практически копия Renault Logan первого поколения, а Shahin собран на платформе Toyota B, которая использовалась при создании хэтчбека Toyota Yaris.

Результатом массового исхода брендов из России стало глобальное изменение структуры авторынка. Продавцы не скрывают: современный российский авторынок — самый дорогой в мире, рассказывал DK.RU. Нигде на планете не платят за право обладания транспортным средством больше, чем в России. Продавцам больше не надо продавать много автомобилей — выгоднее получать предельную выгоду на каждом. Они их не производят, гнаться за количеством не имеет смысла.