«Для отжима бизнеса вполне себе нормальная формулировка». Адвокат — об обыске в «ФОРЭСе»

Поводом для обысков могло стать заявление «Роснефти» о том, что компания из Екатеринбурга продала ей товар на 30% дороже себестоимости.

Адвокат Михаил Зельдин прокомментировал «Ъ-Урал» обыски в офисе компании «ФОРЭС» в Екатеринбурге. Он пояснил, что представляет интересы одного из лиц, имеющих отношение к делу.

Поводом для обысков стало заявление «Роснефти» о том, что ей продали товар на 30% дороже себестоимости. Состава преступления тут, конечно же, нет, но для отжима бизнеса вполне себе нормальная формулировка, — сказал адвокат.

Напомним, накануне стало известно, что обыски прошли в бизнес-центре «Онегин Плаза», в офисе компании «ФОРЭС», их проводили силовики из Москвы. Сообщалось, что у них есть «претензии» к главе компании Сергею Шмотьеву. Для проведения обыска в Екатеринбург прилетела целая бригада полицейских — почти 100 человек из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

В ГУ МВД по Свердловской области ситуацию не комментировали.

Компания «ФОРЭС» — один из крупнейших производителей пропантов, используемых в нефтедобывающей промышленности. Предприятия холдинга находятся в Асбесте и Сухом Логу.

Сергей Шмотьев известен на Урале не только как бизнесмен, но и как основатель семейного «Фонда поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых». Он был создан в 2019 г. с целью содействия творчеству современных уральских мастеров. В числе заслуг институции — организация многочисленных выставок и открытие Центра истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского в Екатеринбурге.

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