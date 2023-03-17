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Еще одна авиакомпания запускает рейсы из Екатеринбурга в Нижневартовск

Еще одна авиакомпания запускает рейсы из Екатеринбурга в Нижневартовск
Иллюстрация: Пресс-служба «Руслайн»

В ближайшее время их начет выполнять авиакомпания «Руслайн». Ранее полетную программу между этими городам запустила еще одна авиакомпания — Utair.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

С 29 марта «Руслайн» начнет выполнять рейсы из второго по численности населения города ХМАО Нижневартовска в Екатеринбург. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, полеты запланированы дважды в неделю — по средам и субботам.

На маршруте будут использоваться 75-местные самолеты Canadair Regional Jet. Время в пути составит 1 час 50 мин. Стоимость билетов начинается с 6,1 тыс. руб.

Ранее рейсы Нижневартовск — Екатеринбург запустила еще одна авиакомпания — Utair. С февраля они также выполняются дважды в неделю, по средам и воскресеньям, на 74-местных самолетах ATR 72. Стоимость билетов начинается с 4 тыс. руб.

DK.RU регулярно рассказывает о том, какие межрегиональные рейсы запускают российские авиакомпании. Так с начала мая из аэропорта «Кольцово» запустят регулярные рейсы в аэропорт Петрозаводска. Они будут выполняться дважды в неделю по вторникам и пятницам авиакомпанией «Северсталь Авиа» на пятидесятиместных самолетах CRJ 200. А «Аэрофлот» намерен увеличить число рейсов из Екатеринбурга в Сочи — воздушная гавань продолжает оставаться единственной работающей на российском побережье Черного моря.

Между тем, «Аэрофлот» может открыть в Екатеринбурге региональную базу — база для кластера Поволжье и Урал будет выбрана в ближайшие 2-3 года, в качестве альтернатив Екатеринбургу рассматриваются Казань и Уфа. Авиакомпания планирует, что к 2030 г. объем пассажиропотока группы через региональные базы без учета рейсов в Москву и Санкт-Петербург может достигнуть 7 млн чел.

Автор: Елизавета Порошина
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