Экспорт шампанского из Турции в Россию вырос почти в три раза

За прошлый год объем поставок шампанского в Россию снизился примерно на 80%. Многие европейские производители не хотят поставлять вина в РФ напрямую.

За 2022 г., по данным Trade Data Monitor, экспорт шампанского из Турции в Россию вырос на 182%, в ОАЭ, по информации отраслевого объединения Comite Champagne — на 75%, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg. Одновременно в обе страны увеличились потоки российских туристов — на 120%. Вероятно, резкий рост объема закупок этими странами связан не только с наплывом россиян, но и с реэкспортом вин в Россию.

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Поставки вин в Россию не запрещены полностью, но Comite Champagne не получал запросов от производителей о сертификатах происхождения для поставок в Россию после 24 февраля 2022 г., сказал сопредседатель объединения производителей шампанских вин L'Union des Maisons de Champagne Давид Шатийон. Он посчитал, что компании, возможно, не хотят поставлять вина в Россию напрямую из-за трудностей с оплатой, логистикой, страхованием и репутационных рисков.

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В рамках четвертого пакета санкций Евросоюз запретил поставлять в Россию вина дороже 300 евро за бутылку, но шампанское чаще всего стоит дешевле. В 2021 г. Россия занимала 13-е место по размеру рынка шампанских вин — было ввезено 2,3 млн бутылок. В 2022-м поставки сократились более чем на 80%, примерно до 435 тыс. бутылок, и рынок по объему упал на 38-е место.