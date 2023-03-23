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Смертность на Среднем Урале почти вдвое превысила рождаемость

Смертность на Среднем Урале почти вдвое превысила рождаемость
Иллюстрация: DK.RU

В отчете Свердловскстата приводятся следующие цифры: 39 958 родившихся и 59 316 умерших, в том числе 193 ребенка до года. Продолжается и миграционный отток населения.

#НАСЕЛЕНИЕ#НОВОСТИ

В Свердловской области в 2022 г. смертность почти вдвое превысила рождаемость. По данным Свердловскстата, в январе 2023 г. количество зарегистрированных умерших свердловчан в 1,8 раза превысило количество родившихся.

За первый месяц 2023 г., по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, число родившихся уменьшилось на 4,1%, число умерших выросло на 2,5%. Естественная убыль населения составила 2532 человека.

Продолжает расти число браков, заключаемых в регионе. В январе в области поженились 1438 пар, в январе прошлого года отношения в ЗАГСе зарегистрировали 1379 пар. Число разводов, впрочем, тоже растет: в январе 2023 г. это 1677 разводов против 1599 в начале 2022-го.

Напомним, ранее DK.RU писал, что Свердовская область вошла в первую десятку регионов страны с худшими показателями по естественной убыли населения. В регионе, помимо взрослой, в прошедшем году выросла и детская смертность.

Кроме того, на Среднем Урале зафиксирован большой мигарционный отток населения. В декабре 2022 г. сообщалось, что за январь - октябрь прошлого года миграционная убыль населения составила 3,7 тыс. Из 83,9 тыс. свердловчан,  которые решили сменить место жительства, 16 тыс. чел. уехали за границу.

Проведенный службой исследований HeadHunter опрос показал, что только треть опрошенных жителей Свердловской области точно не хотят никуда переезжать из своего региона, при этом 8% респондентов заявили, что недавно уже переехали. Среди остальных 34% свердловчан хотели бы переехать в другую страну, 23% — в другой регион России, еще 5% — в другой город в своем регионе.

Автор: Александра Клименко
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