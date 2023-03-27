В Академическом планируют построить еще один торговый центр

Здание нового ТРЦ будет выполнять также функции склада и офисника. Проект должен пройти общественные слушания до середины апреля.

В Академическом районе Екатеринбурга планируют построить торговый комплекс. Согласно проекту, площадь участка составит 1,38 га. Там планируют разместить одноэтажное здание площадью 1,5 тыс. кв. м. Внутри здания расположатся складские помещения, офисы и технические помещения, сообщает «Ъ-Урал».

В рамках благоустройства территории будут установлены асфальтированные проезды, тротуары и парковка для легковых и грузовых автомобилей. Эскиз проекта разработала свердловская компания «Фактура КБ». Общественные обсуждения должны пройти до 14 апреля.

Напомним, что до конца этого года в Академическом должно завершиться строительство улиц Хрустальногорской, Евгения Савкова, Косотурской, Суходольской с профилированием русла Патрушихи.

В 2021 и 2022 гг. губернатор Евгений Куйвашев защитил заявки на федеральное финансирование объектов, которые сделают жизнь свердловчан удобнее и поспособствуют развитию экономики региона. Всего Москва выделила Свердловской области 16,5 млрд руб. Более 6 млрд были получены в 2022 г., недавно пришел первый транш 2023 г. — 524,6 млн руб.

На эти деньги власти региона планируют до конца года завершить еще несколько больших проектов.

Также в Академическом запланировано строительство НИИ Охраны материнства и младенчества. По проекту он входит в медицинский кластер «Академический», создание которого обсуждается уже десять лет.

НИИ Охраны материнства и младенчества — первый объект данного кластера. На его строительство в 2024 г. будет направлено 1,35 млрд руб. из федерального бюджета.

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