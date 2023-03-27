Дарья Гоц из Екатеринбурга стала обладателем национальной премии «Бизнес-Успех»

Она владеет крупнейшей в России и в Европе груминг-сетью из 70 заведений, среди которых собственная академия. Предпринимательница планирует открыть в регионе производство шампуня для животных.

Владелица крупнейшей в России и Европе груминг-сети, номинант премии «Человек года 20/21», участник списка ТОП-50: главные люди Урала 20/21 Дарья Гоц из Екатеринбурга награждена национальной премией «Бизнес-Успех» за лучший проект в сфере услуг.

Первый салон для стрижки домашних питомцев Дарья открыла, когда ей было 23. Спустя 12 лет ее компания «Грум» превратилась в франчайзинговую сеть из 70 с лишним заведений с собственной академией груминга и брендом косметики для домашних животных. «Академия груминга», работающая по лицензии Минобразования, выпускает специалистов по стрижке кошек и собак. Дарья — неоднократный призер международных конкурсов грумеров, основатель профессионального груминг-сообщества и мама троих сыновей.

Всего лауреатами 12-й национальной премии «Бизнес-Успех» стали 17 предпринимателей из 30 регионов России, в том числе новых территорий. Церемония награждения победителей прошла в Москве 23 марта. «Бизнес-Успех» — это целая экосистема поддержки малого и среднего бизнеса, действующая по всей стране. В этом году общий оборот компаний 77 участников составил 7,5 млрд руб. Конкурсанты представили свои проекты в самых разных отраслях — от сельского хозяйства и здравоохранения до биотехнологий и ТЭК.

Организатор премии — Корпорация «Синергия» совместно с общероссийской общественной организацией «ОПОРА РОССИИ» и при поддержке Общественной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Генеральный партнер премии — банк ПСБ.

Сейчас сложное для бизнеса время, однако именно в такие времена открываются дополнительные возможности, которые необходимо вовремя заметить и воспользоваться ими. По истечении двух дней плодотворной работы хочу сказать, что любые трудности можно превратить в возможности. За эти два дня мы убедились в этом, обсуждая презентации проектов финалистов премии «Бизнес-Успех», — отметил Вадим Лобов, сопредседатель Попечительского совета премии «Бизнес-Успех», президент Корпорации «Синергия».

Напомним, что в феврале этого года в Екатеринбурге вручили региональную премию «Бизнес-Успех». Дарья Гоц как основатель ООО «Грум» стала номинантом премии «Лучший женский проект».

Ранее стало известно, что уральская сеть GROOM планирует открыть в Екатеринбурге завод по производству шампуней для собак и кошек. Проект будущего производства сейчас согласовывают, его обещало поддержать областное правительство.

Представители компании рассказали, что в Свердловской области спрос на шампуни для домашних животных находится на уровне примерно 160 тонн в месяц. Сейчас GROOM для продажи по контрактам производит примерно 3 тонны. После строительства завода за два года компания выйдет на объем в 80 тонн шампуней ежемесячно.

Спрос на косметические средства для домашних животных вырос после того, как из России ушли иностранные поставщики.

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