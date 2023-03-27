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Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков

На фото Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
На фото Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. Иллюстрация: све.рф

Ранее Вадим Третьяков занимал пост в федеральном Минэкономразвития. Похоже, это последнее назначение в кабинете министров Свердловской области — он наконец-то сформирован.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил своего советника, экс-чиновника Минэкономразвития РФ Вадима Третьякова на пост министра инвестиций и развития. Глава региона подписал соответствующий указ, подтвердили в департаменте информполитики, сообщает URA.RU.

«Губернатор подписал указ, которым назначил министром инвестиций Вадима Третьякова. Глава мининвеста преступит к исполнению обязанностей с 28 марта», — уточнили в департаменте.

Вадим Третьяков родился в Казахстане, до прихода на госслужбу работал в коммерческих организациях. До того как стать советником Евгения Куйвашева, чиновник занимал должности в Минэкономразвития РФ и Министерстве по делам Крыма. В середине 2010-х Третьяков возглавлял федеральное общество «Особые экономические зоны».

Кресло свердловского министра инвестиций пустовало больше года. Прежний руководитель Виктория Казакова ушла в отставку 1 марта 2022 г. Исполняющим обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области была Елена Хлыбова.

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Автор: Татьяна Юстус
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