Под Екатеринбургом выпустили опытные партии пармезана

Уральский пармезан будет созревать в течение 12 месяцев. После выхода на проектную мощность белоярский завод планирует выпускать более 800 тонн сыра в год.

О создании завода «Гран Рэ» по производству пармезана в Белоярском районе стало известно в 2021 г. Проект связан с бывшим депутатом ЗакСо Свердловской области, владельцем АО «Пневмостроймашина» Анатолием Павловым.

Анатолий Павлов сообщил 66.RU, о запуске производства и изготовлении опытных партий продукции.

Отлаживаем технологию, продукт уже получаем. Пармезан должен минимум год лежать. На прилавках магазинов он появится в 2024 году, — рассказал он.

Ранее DK.RU сообщил о продаже Уктусского молочного завода. Его основатели искали человека со схожими принципами, а не «злобного финансиста». С 7 марта предприятие возглавляет Александр Медведев, также владеющий ООО «Объединение — Урал». Кроме того, ранее он руководил компанией ООО «Ударник», занимающейся производством молока.

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