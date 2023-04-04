Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.04
77,95
84,61
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Под Екатеринбургом выпустили опытные партии пармезана

Под Екатеринбургом выпустили опытные партии пармезана
Иллюстрация: ru.freepik.com

Уральский пармезан будет созревать в течение 12 месяцев. После выхода на проектную мощность белоярский завод планирует выпускать более 800 тонн сыра в год.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

О создании завода «Гран Рэ» по производству пармезана в Белоярском районе стало известно в 2021 г. Проект связан с бывшим депутатом ЗакСо Свердловской области, владельцем АО «Пневмостроймашина» Анатолием Павловым.  

Анатолий Павлов сообщил 66.RU, о запуске производства и изготовлении опытных партий продукции.

Отлаживаем технологию, продукт уже получаем. Пармезан должен минимум год лежать. На прилавках магазинов он появится в 2024 году, — рассказал он.

Ранее DK.RU сообщил о продаже Уктусского молочного завода. Его основатели искали человека со схожими принципами, а не «злобного финансиста». С 7 марта предприятие возглавляет Александр Медведев, также владеющий ООО «Объединение — Урал». Кроме того, ранее он руководил компанией ООО «Ударник», занимающейся производством молока.

Читайте также: О несгибаемости и стойкости маленького бизнеса на примере конфет и супов

 

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новые законы изменят жизнь россиян с 1 апреляНовые законы изменят жизнь россиян с 1 апреля
  • Минцифры: участились взломы личных кабинетов на Госуслугах, поэтому удалить профиль нельзяМинцифры: участились взломы личных кабинетов на Госуслугах, поэтому удалить профиль нельзя
  • «Самозанятые — это такая мелочь, с экономическим микроскопом надо смотреть»«Самозанятые — это такая мелочь, с экономическим микроскопом надо смотреть»
  • «Россия не изолируется». Владимир Путин утвердил концепцию внешней политики РФ«Россия не изолируется». Владимир Путин утвердил концепцию внешней политики РФ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.