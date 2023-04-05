Сервис доставки PickPoint заявил о прекращении работы в России

Исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов назвал PickPoint значимым игроком на логистическом рынке, который смог внедрить в России культуру использования постаматов.

Крупный игрок рынка доставки посылок PickPoint решил прекратить работу в России, пишет Forbes. Компания сообщила своим партнерам, что с 4 апреля PickPoint прекратит прием нового груза от юридических и физических лиц, доставит все ранее принятые отправления, а невостребованные грузы вернутся клиентам до конца апреля. В письме генеральный директор PickPoint Надежда Романова объяснила решение финансовыми сложностями, среди них — уход западных ритейлеров и невозможность финансирования со стороны западного инвестора.

По собственным данным PickPoint, ее сеть самовывоза насчитывает 6000 постаматов и 4500 пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах страны. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит кипрской PickPoint Delivery System Ltd.В 2021 г. компания «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (управляет сетью самовывоза PickPoint) при выручке 3,5 млрд руб. получила убыток 234 млн руб.

В конце 2022 г. у компании возникли сложности с клиентами и контрагентами. С начала 2023 г. к сети подали иски более чем на 433 млн руб. Общая сумма требований по всем рассматриваемым искам к компании сейчас составляет около 730 млн руб. В феврале в сервисе был недоступен прием заявок на отправку посылок из большей части населенных пунктов. Клиенты жаловались на удлиненные сроки доставки и неработающие постаматы.

Исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов назвал PickPoint значимым игроком на логистическом рынке, который смог внедрить в России культуру использования постаматов. Управляющий директор почтоматов «Халва» Денис Петрушевский сказал, что уход компании с рынка открывает возможности для развития других игроков в этом сегменте. По его словам, последние несколько лет почтоматы «Халва» были частью сети PickPoint. С осени 2022 г. «Халва» развивает свою логистику, добавил Петрушевский.

Рынок B2C-доставки сократился из-за ухода из страны многих иностранных компаний, а маркетплейсы управляют своими пунктами выдачи заказов. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сказал, что независимым игрокам все сложнее конкурировать с маркетплейсами, а также с «Яндекс. Доставкой», «Сберлогистикой», 5Post и другими сервисами. За 2022 г. количество доставленных заказов выросло более чем на 56%, до 2,55 млрд штук, подсчитали в Data Insight, но доля доставки через логистические компании сократилась на 12%.

Сейчас ритейлеры и онлайн-платформы нацелены на новые способы расширить ассортимент, рассказывал DK.RU. Однако решить проблему со своевременной доставкой заказов вряд ли удастся из-за серьезных трудностей на логистическом рынке.