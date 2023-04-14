Свердловский инструментальный завод переезжает на Полевской тракт

На его месте появится квартал с высотками, в первую из которых жильцы заедут уже через 2,5 года. На Полевском тракте заводу отдадут 2,76 га земель.

Свердловский инструментальный завод (СИЗ) перевезут на 12-й км Полевского тракта (Чкаловский район Екатеринбурга). Предприятию планируется выделить 2,76 га, площадь застройки составит 8,9 тыс. кв.м. Согласно плану, завод будет иметь один подземный этаж и 1-3 надземных этажа. Работать на заводе будут около 200 сотрудников.

В мэрии Екатеринбурга сообщают, что общественные обсуждения о предоставлении участка для возведения завода проводятся до 5 мая.

Сейчас завод расположен в городе в квартале ул. Фрунзе – Белинского – Щорса – Степана Разина. После того, как предприятие переедет, там появится первый 29-этажный жилой дом. Предполагается, что первые жильцы заедут в многоэтажку уже в июле 2025 г.

Согласно данным проектной декларации, в 28-этажном здании будет 387 квартир: 386 «однушек» площадью от 23 до 37 кв. м и одна «двушка» на 88 кв. м. В среднем на каждом этаже предусмотрено по 15 квартир. Жильцов будут обслуживать два лифта.

Напомним, Свердловский инструментальный завод объявил о редевелопменте еще в 2015 г. В 2022 г. стало известно о проекте, в соответствии с которым на участке в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина возведут 11 домов (большинство будет 32-этажными), многоуровневых парковок и детского сада. Все работы в этой локации должны быть завершены к 2030 г.

Также на DK.RU: На рынке новостроек Екатеринбурга — исторический рекорд: 41,7 тыс. непроданных квартир