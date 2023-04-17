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12 компаний из Екатеринбурга попали под санкции Украины

12 компаний из Екатеринбурга попали под санкции Украины
Иллюстрация: ru.freepik.com

Украина ввела санкции против крупных российских IT-компаний и некоторых других. Под них попали 12 компаний из Екатеринбурга, в том числе «СКБ Контур».

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Украина ввела санкции против 254 юрлиц. Среди них оказались крупные российские IT-компании. Согласно указу, опубликованному на официальном сайте украинского президента, санкции Украины распространяются на уральскую IT-корпорацию «СКБ Контур», группу компаний «Промэлектроника» (Торговый дом «Промэлектроника», «Ай-Си Контракт», «Виланд Электрик Рус», занимающихся реализацией электронных компонентов).

Всего ограничительные меры введены в отношении 12 компаний из Екатеринбурга. Среди них также находятся:

  • «Адванта консалтинг» и «Адванта софт» (занимаются разработкой и внедрением программного обеспечения для управления проектами)
  • «Гетчипс» (занимается торговлей компонентов промышленной автоматизации и электроники)
  • «Интеграция» (производство элементов электронной аппаратуры)
  • НПЗ «Промэлектроника» (компания в области железнодорожной автоматики и телемеханики)
  • «Айдеко» (производитель программных продуктов для обеспечения сетевой безопасности)
  • «ПЛМ Урал» (IT-компания, занимается внедрением программных комплексов систем автоматизированного проектирования)
  • Уральский центр систем безопасности (занимается созданием и модернизацией основных составляющих IT-систем современного предприятия)

Ограничения введены также против «Яндекса», «Рамблера» и «Компании ВК» и ее дочерних организаций: Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен».

Напомним, что на прошлой неделе крупнейший банк ОАЭ начал переводить активы россиян на счета с ограничениями. Счета россиян, в том числе официальных резидентов ОАЭ, попали под санкции Евросоюза 14 апреля. Ограничения не распространяются на резидентов ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, однако под них подпадают резиденты ОАЭ.

Также на прошлой неделе Банки Швейцарии начали проверять и закрывать счета россиян. Швейцария столкнулась с давлением США и стран G7 из-за небольшого объема замороженных российских активов. Если россиянин платит налоги в своей стране, он в зоне риска.

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Автор: Татьяна Юстус
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