В рублях или в валюте? Экономисты раздумывают над альтернативным бюджетным правилом

Размещение избыточных нефтегазовых доходов в рублях помогло бы увеличивать размер средств ФНБ в рублях больше, чем их накопление иностранной валюте, как сейчас, подсчитали несколько экономистов.

Размещение избыточных нефтегазовых доходов в рублях помогло бы увеличивать размер средств ФНБ в рублях больше, чем их накопление иностранной валюте, как сейчас. Эти деньги можно было бы разместить на депозитах ЦБ, на которые бы начислялись проценты. Как пишет РБК, к такому выводу пришел экономист Банка России Вадим Грищенко, эту конфигурацию бюджетного правила он разработал вместе с Григорием Жирновым из ВШЭ и Василием Ткачевым из МГИМО, доклад представили 13 апреля на сессии «Проблемы бюджетной политики» в рамках Ясинской (Апрельской) международной научной конференции в НИУ ВШЭ.

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Бюджетное правило предназначено для перераспределения доходов от экспорта сырья, оно действует в России с 2004 г., а с 2017 г. работала последняя досанкционная версия: задачей правило было снижение зависимости курса рубля и доходов бюджета от колебаний цен на нефть. Минфин покупал валюту в периоды высоких цен на нефть и продавал ее во время низких цен на сырье, не давая рублю чрезмерно ослабеть.

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С 2023 г. действует новая версия бюджетного правила, согласно которой величина базовых нефтегазовых доходов составляет 8 трлн руб. ежегодно, а сумма сверх этого должна идти в ФНБ через покупки китайских юаней.

По мнению авторов альтернативной концепции, предлагаемая версия бюджетного правила будет стабилизировать макроэкономические параметры и снижать риски для финансовой стабильности при изменившихся внешних условиях. Деньги, которые размещаются в ФНБ, предлагается хранить на депозитах ЦБ под процент, равный ключевой ставке, пока ликвидная часть фонда не достигнет 10% ВВП. Сейчас она находится на уровне 4,5% ВВП.

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По расчетам авторов концепции, размещение рублей ФНБ на депозиты в ЦБ позволило бы к 2040 г. достичь размера ФНБ, примерно на 5 трлн руб. большего, чем при размещении в иностранных активах.