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Неужели летний парк «Уралмаш» все-таки благоустроят? Пока он — лидер интернет-голосования

Проект благоустройства парка «Уралмаш»
Проект благоустройства парка «Уралмаш». Иллюстрация: https://66.gorodsreda.ru

Отбор объектов в программу «Формирование комфортной городской среды» продлится до 31 мая. Проголосовать за парк в своем районе смогут пользователи портала Госуслуг.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

В Екатеринбурге продолжается голосование за выбор объекта, который попадает в программу «Формирование комфортной городской среды» и будет благоустроен. Как уже писал DK.RU, интернет-голосование стартовало 15 апреля и продлится до 31 мая. На выделение бюджетных средств на благоустройство претендуют пять парков и скверов в разных районах города.

Спустя неделю после старта голосования лидирует летний парк «Уралмаш» — за проект проголосовало более 11,6 тыс. уральцев. Напомним, в прошлом году его тоже активно поддерживали жители, но парк в программу так и не вошел — средства направили на обустройство Преображенского парка в Академическом районе.

Конкуренцию парку «Уралмаш» в этом году могут составить:

  • парк имени В.П. Чкалова на Вторчермете — к настоящему моменту за него проголосовали 5,7 тыс. свердловчан,
  • парк имени 50-летия ВЛКСМ на пересечении ул. Чкалова-Фурманова уже получил 3,8 тыс. голосов,
  • еще один прошлогодний участник отбора — парк им. Энгельса — получил 2 тыс. голосов,
  • существенно отстает от других сквер на ул. Титова — у него 761 голос.

Ранее DK.RU писал, что летний парк «Уралмаш» передали в управление команде ЦПКиО им. Маяковского. Директор парка Маяковского Павел Зубакин рассказал, что работы по благоустройству летнего парка начнутся весной 2023 г., одной из первых задач будет развитие каркаса сети троп, который сейчас находятся «в удручающем состоянии»:

Мы постараемся не превращать его в еще один ЦПКиО — у него своя стилистика, своя культура. Постараемся построить там ту финансовую модель, которая позволяет использовать денежный ресурс для преображения. Мы сохраним все деревья и природные элементы, и надеемся, что уже в следующем году увидим существенные преобразования.

Автор: Елизавета Порошина
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