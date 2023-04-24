Счетная палата назвала проект кластера «Гора Белая» нереалистичным

У аудиторов появилось сразу несколько серьезных вопросов к проекту, в том числе относительно объема запланированных инвестиций и уже произведенных трат.

Счетная палата Свердловской области вынесла свой вердикт относительно проекта «Гора Белая». По мнению ведомства, проверившего использование бюджетных средств на создание и развитие проекта в 2018-2021 гг., главной проблемой является нереалистичность планов.

В отчете аудиторы сообщают, что также серьезными вопросами являются отсутствие у департамента туризма региона возможности контролировать реализацию концепции и то, что показатели результативности использования субсидии в соглашении не характеризуют эффективность деятельности туристического кластера (ТРК) «Гора Белая».

«Не подтверждена обоснованность плановых объемов инвестиций за счет средств областного бюджета. Концепцией не предусмотрены планы по строительству инженерных сетей. В соглашении о взаимодействии в сфере деятельности ТРК «Гора Белая» отсутствует методика расчета показателей эффективности деятельности ТРК. Половина предоставленных ТРК «Гора Белая» средств бюджета (48,5%) израсходована на цели неинвестиционного характера», — сказано в отчете Счетной палаты.

В проверяемом периоде ни один объект капитального строительства, финансирование которого предусмотрено за счет средств областного бюджета, УК «Гора Белая» не создан, — сообщает ведомство.

Управленцам ТРК «Гора Белая» было предложено подготовить документы, подтверждающие обоснованность сформированного в концепции объема инвестиций, а также уточнить перечень объектов строительства, включающий объекты инженерной инфраструктуры, и оптимизировать структуру и штатную численность комплекса.

Ранее, напомним, претензии к проекту высказывало и Министерство финансов области. В конце 2022 г. стало известно, что в спортивно-туристическом проекте «Гора Белая» в Свердловской области сменился куратор. Эдуард Россель, первый губернатор региона, экс-сенатор, покинул этот пост, на его место назначен заместитель губернатора Дмитрий Ионин, курирующий вопросы туризма.

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