Евгения Ройзмана продолжат судить после майских праздников

«Половина тома заняло лишь описание помещений». По итогам сегодняшнего заседания, на котором два часа выступала сторона обвинения, было принято решение о переносе слушаний.

Судебное заседание по делу бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, внесенного Минюстом РФ в реестр иноагентов, перенесено на май. Обвинение о дискредитации Вооруженных сил РФ грозит общественному деятелю несколькими годами колонии. По итогам сегодняшнего заседания суд отложен на 10 мая.

Евгений Ройзман во время слушания 26 апреля своей вины не признал, заявив, что свою позицию пояснит позже. Представитель обвинения зачитывал материалы уголовного дела в отношении экс-мэра Екатеринбурга в течение двух часов. Помимо перечисления фраз, ставших основой для обвинения, прокурор рассказал, какие устройства использовались и даже во что был одет Ройзман во время стрима на YouTube.

Удивлен, что за бюджетные деньги это все так подробно рассматривают. Половина тома заняло лишь описание помещений, — прокомментировал выступление обвинения Евгений Ройзман.

«Очень технично мой адвокат обратил внимание судьи на то, что это стрим, это прямой эфир. Никто не знает, какие в прямом эфире будут задавать вопросы. Мне гораздо приятнее отвечать на вопросы по истории Урала, про старообрядцев, например. Но я отвечаю на те, которые приходят. Следовательно, не могло быть умысла», — отметил также обвиняемый.

Дело на Евгения Ройзмана по статье ст. 280.3 УК РФ «Дискредитация Вооруженных сил РФ» было возбуждено в 2022 г. из-за видео в интернете. Ранее он был трижды оштрафован по этой же статье.

16 марта 2023 г. Евгений Ройзман был арестован на 14 суток по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга. Поводом для ареста стал репост в соцсети «ВКонтакте» на странице, ведущейся, предположительно, от имени Ройзмана, ролика, в котором демонстрировалась символика экстремистской организации. Политик говорил, что никогда не имел страницы в этой соцсети.

Ранее DK.RU писал, что также признанному иноагентом Евгению Ройзману на полгода было запрещено посещать публичные мероприятия и использовать средства связи, включая интернет.

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