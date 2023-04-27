На Урале банкротится еще одно предприятие

Иск о банкротстве подала ФСН за долги в 72,5 млн руб. Прокуратура также направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора по коммерции данного предприятия.

13 апреля инспекция ФНС подала иск о признании АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» банкротом за долги в 72,5 млн руб. Заседание по делу состоится 17 мая.

Туринская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя гендиректора по коммерции Туринского целлюлозно-бумажного завода. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ). Дело рассмотрит Туринский районный суд.

По версии следствия, с июля 2019 г. по январь 2020 г. заместитель гендиректора завода продал бумагу для гофрирования по цене ниже фактической себестоимости в пользу другой подконтрольной ему организации. После чего продукция реализовывалась подконтрольной фирмой по цене, превышающей стоимость покупки. Так обвиняемый причинил имущественный ущерб целлюлозно-бумажному заводу на 7,8 млн руб.

Напомним, туринский ЦБЗ был запущен в 1939 г. для нужд оборонной промышленности — здесь производили пороховую целлюлозу. В настоящее время здесь производят бумагу для гофрирования, бумагу-основу для санитарно-гигиенических изделий, а также древесноволокнистые плиты. В апреле 2022 г. завод запустил линию по производству офисной бумаги из собственного сырья с использованием отечественных химикатов для отбеливания.

После объявления санкций предприятие должно было спасти уральцев от дефицита офисной бумаги.

В конце 2022 г. в процедуре банкротства оказался екатеринбургский завод радоиаппаратуры из-за долгов в 741 млн руб. Его площадку выкупило предприятие из Нижнего Новгорода. По условиям аукциона победитель должен сохранить назначение производственного комплекса, а также «выполнять договоры должника, связанные с ГОЗ, обеспечением нужд по поддержанию обороноспособности и безопасности РФ». Собственники других помещений на ул. Щорса, 7 утверждают, что конечным интересантом сделки является ООО «Легион-Строй», так как сейчас площадкой управляют представители именно этой компании.

В феврале 2023 г. на предприятии было зафиксировано противостояние между новыми собственниками имущества обанкроченного предприятия и владельцами компаний, работающих на территории завода. В конфликт пришлось вмешаться полиции.

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