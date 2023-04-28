Екатеринбург оказался в числе лидеров по темпам открытия новых супермаркетов

В начале апреля текущего года в уральской столице насчитывалось 1,3 тыс. таких торговых точек. Больше супермаркетов сегодня только в Москве и Санкт-Петербурге.

Екатеринбург вошел в топ-3 города-миллионника по количеству открытых супермеркетов и темпам прироста за год. Об этом свидетельствует исследование 2ГИС.

Как сообщили в пресс-службе геосервиса, в апреле 2022 г. в Екатеринбурге работало 1 017 супермаркетов, в апреле 2023 г. — уже 1 328. За год их количество увеличилось на 30%.

По числу торговых точек этого типа уральскую столицу обгоняют только Москва (6 002 супермаркета) и Санкт-Петербург (3 684). По темпам прироста наш город также занимает второе место после северной столицы (+35%).

По данным 2ГИС, еще два года назад, в марте 2021 г., в миллионниках супермаркетов было меньше (16 814), чем небольших продуктовых магазинов «у дома» — с торговлей через прилавок (20 385). Но тенденция роста числа первых и сокращения вторых привела к тому, что теперь формат супермаркетов встречается гораздо чаще, — добавили в пресс-службе компании.

Очевидно, прирост числа продуктовых магазинов в Екатеринбурге происходит за счет новых сетей дискаунтеров. Так DK.RU писал, что в пролом году в регион зашла сеть «Чижик»: в сентябре в Свердловской области работало порядка 20 магазинов, к концу года X5 Retail Group планировала открыть еще 20-30 точек. По данным на сентябрь, сеть дискаунтеров «Моя цена» (ее развивает «Магнит») в регионе состояла из 14 магазинов, до конца года планировали открыть еще 8, в том числе — вторую точку в Екатеринбурге.

Ранее DK.RU рассказывал о ситуации со сменой владельцев торговых центров Екатеринбурга. Так новым владельцем ТРЦ «Парк Хаус» стал краснодарский девелопер «Рамо-М» (входит в холдинг «Ромекс Group»). А ТРЦ «Радуга Парк» девелопер Forum Group продал компании «Гранд Лайн-Центр».