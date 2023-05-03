Крупнейшие перевозчики города просят увеличить стоимость проезда в транспорте до 45 руб.
Такой тариф будет действовать для тех, кто платит наличными. По мнению представителей отрасли, также следует разработать несколько видов проездных для пенсионеров.
Перевозчики Екатеринбурга просят поднять стоимость проезда за наличный расчет в общественном транспорте до 45 рублей. Свои предложения они изложили в письме полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву. Обращение составлено от имени крупнейших перевозчиков города: ООО «Пегас», «Союз-Транс», «Авто-Гамма» и «Уралтрейд».
В компаниях считают, что повышение стоимости проезда до уровня московского поможет развитию безналичной оплаты проезда и будет стимулировать пассажиров переходить на проездные билеты и безналичный расчет.
Также перевозчики предлагают ввести проездной для пенсионеров без ограничений поездок в период с 09:00 до 16:00. Такая карта, считают представители отрасли, должна стоить около 500 руб. Карта без ограничений по времени проезда должна стоить 1000 руб. Штрафы за безбилетный проезд предложено повысить с нынешних 200 до 700 – 1500 руб.
Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга выросла в конце февраля, достигнув 33 руб., хотя сами транспортники просили о повышении тарифов до 37-40 руб. Тогда же была утверждена новая тарифная сетка для «Е-карт», которая начала действовать 1 марта. Одна поездка по ней для граждан без льгот составляет 31 руб.
В начале апреля вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявлял, что стоимость проезда в общественном транспорте продолжит расти, ежегодно на 1 рубль, это необходимо для роста зарплат водителей.
Ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге решено увеличить расходы на муниципальную программу по развитию общественного транспорта и безопасности дорожного движения. Мэрия сообщала, что объем бюджета программы составит 13 млрд 539 млн 322 тыс. руб., из них 663 млн 925 тыс. придут из федерального бюджета и 2 млрд 137 млн 640 тыс. — из областного. Большую часть — 10,7 млрд. руб. — выделит бюджет Екатеринбурга.
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