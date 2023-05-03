Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.05
79,96
87,65
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Крупнейшие перевозчики города просят увеличить стоимость проезда в транспорте до 45 руб.

Крупнейшие перевозчики города просят увеличить стоимость проезда в транспорте до 45 руб.
Иллюстрация: E1

Такой тариф будет действовать для тех, кто платит наличными. По мнению представителей отрасли, также следует разработать несколько видов проездных для пенсионеров.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Перевозчики Екатеринбурга просят поднять стоимость проезда за наличный расчет в общественном транспорте до 45 рублей. Свои предложения они изложили в письме полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву. Обращение составлено от имени крупнейших перевозчиков города: ООО «Пегас», «Союз-Транс», «Авто-Гамма» и «Уралтрейд».

В компаниях считают, что повышение стоимости проезда до уровня московского поможет развитию безналичной оплаты проезда и будет стимулировать пассажиров переходить на проездные билеты и безналичный расчет.

Также перевозчики предлагают ввести проездной для пенсионеров без ограничений поездок в период с 09:00 до 16:00. Такая карта, считают представители отрасли, должна стоить около 500 руб. Карта без ограничений по времени проезда должна стоить 1000 руб. Штрафы за безбилетный проезд предложено повысить с нынешних 200 до 700 – 1500 руб.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга выросла в конце февраля, достигнув 33 руб., хотя сами транспортники просили о повышении тарифов до 37-40 руб. Тогда же была утверждена новая тарифная сетка для «Е-карт», которая начала действовать 1 марта. Одна поездка по ней для граждан без льгот составляет 31 руб.

В начале апреля вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявлял, что стоимость проезда в общественном транспорте продолжит расти, ежегодно на 1 рубль, это необходимо для роста зарплат водителей.

Ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге решено увеличить расходы на муниципальную программу по развитию общественного транспорта и безопасности дорожного движения. Мэрия сообщала, что объем бюджета программы составит 13 млрд 539 млн 322 тыс. руб., из них 663 млн 925 тыс. придут из федерального бюджета и 2 млрд 137 млн 640 тыс. — из областного. Большую часть — 10,7 млрд. руб. — выделит бюджет Екатеринбурга. 

Читайте также: Алексей Орлов рассказал о новых шагах в развитии общественного транспорта в 2023 году

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Титановая долина» ищет подрядчика для строительства завода. Цена вопроса — 1,16 млрд руб.«Титановая долина» ищет подрядчика для строительства завода. Цена вопроса — 1,16 млрд руб.
  • Российская мода теряет звёзд. Скончались Валентин Юдашкин и Вячеслав ЗайцевРоссийская мода теряет звёзд. Скончались Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев
  • «Прекрасный вариант, если не можете объяснить своему восьмикласснику тему по физике»«Прекрасный вариант, если не можете объяснить своему восьмикласснику тему по физике»
  • «Инициатор травли чаще всего педагог, а причина — те, кто стоит в стороне»«Инициатор травли чаще всего педагог, а причина — те, кто стоит в стороне»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.